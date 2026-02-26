Mulino revisa avance del Puerto Multimodal de Puerto Armuelles con interés de empresas japonesas

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , encabezó una sesión del Gabinete Logístico para revisar los avances del proyecto del Puerto Multimodal en Puerto Armuelles, una iniciativa que busca convertir esta zona en un parque logístico de primer nivel con proyección hacia mercados internacionales, especialmente Japón.

Durante la reunión se informó que la construcción del puerto multipropósito presenta un 70% de avance, infraestructura que también permitirá el arribo de cruceros y potenciará el turismo en esta región de la provincia de Chiriquí.

Mulino lidera Gabinete Logístico y revisa avances

El encuentro contó con la participación de representantes de multinacionales japonesas como Nissen Kaiun y Mitsui & Co., compañías que han mostrado interés en establecer operaciones en el Parque Logístico de Puerto Armuelles, un proyecto impulsado por el Gobierno con el objetivo de reactivar la economía local y generar empleos.

Mulino destacó la importancia de la capacitación técnica para aprovechar las oportunidades que generará el proyecto, señalando que trabajadores formados por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) podrán transformar productos locales en los parques logísticos y exportarlos hacia mercados internacionales como Japón.

El presidente también sostuvo reuniones con directivos de las empresas japonesas, entre ellos Katsuya Abe, presidente de Nissen Kaiun, y representantes de Mitsui, con quienes recorrió la construcción del nuevo muelle, considerado la fase principal del proyecto multimodal.

Durante la sesión, autoridades también informaron sobre otros proyectos estratégicos del sector logístico, incluyendo el avance del plan de inversiones del Canal hasta 2035, el interés de empresas en proyectos portuarios y el desarrollo de nuevas iniciativas para mejorar el transporte de carga y la competitividad del país.