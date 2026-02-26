Capturan en Arraiján a panameño vinculado a red internacional de explotación infantil

Un hombre de nacionalidad panameña fue aprehendido este jueves durante un operativo realizado por la Policía Nacional de Panamá en conjunto con la Procuraduría General de la Nación (PGN), como parte de una investigación relacionada con una red internacional de explotación sexual infantil.
La diligencia se llevó a cabo en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, donde las autoridades ubicaron al sospechoso, quien es investigado por la presunta comisión de delitos de corrupción de menores y explotación sexual comercial en perjuicio de siete menores de edad residentes en Argentina.
Panameño investigado por red internacional de explotación infantil es capturado en Arraiján
De acuerdo con los informes oficiales, en enero de 2025 entes de investigación argentinos alertaron a las autoridades panameñas sobre la posible posesión de material de abuso sexual infantil en territorio panameño, lo que dio inicio a las coordinaciones internacionales para ubicar al sospechoso.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar si existen más personas vinculadas a esta red internacional.