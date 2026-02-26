Panamá Oeste Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 11:51

Capturan en Arraiján a panameño vinculado a red internacional de explotación infantil

Un panameño fue aprehendido en Arraiján durante un operativo de la Policía Nacional y la PGN por una investigación internacional de explotación sexual infantil.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre de nacionalidad panameña fue aprehendido este jueves durante un operativo realizado por la Policía Nacional de Panamá en conjunto con la Procuraduría General de la Nación (PGN), como parte de una investigación relacionada con una red internacional de explotación sexual infantil.

La diligencia se llevó a cabo en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, donde las autoridades ubicaron al sospechoso, quien es investigado por la presunta comisión de delitos de corrupción de menores y explotación sexual comercial en perjuicio de siete menores de edad residentes en Argentina.

De acuerdo con los informes oficiales, en enero de 2025 entes de investigación argentinos alertaron a las autoridades panameñas sobre la posible posesión de material de abuso sexual infantil en territorio panameño, lo que dio inicio a las coordinaciones internacionales para ubicar al sospechoso.

“La investigación determinó que los menores eran contactados inicialmente a través de un usuario en la red social Instagram y posteriormente mediante la aplicación WhatsApp, utilizando una línea telefónica registrada en Panamá”, detalló la Policía Nacional. “La investigación determinó que los menores eran contactados inicialmente a través de un usuario en la red social Instagram y posteriormente mediante la aplicación WhatsApp, utilizando una línea telefónica registrada en Panamá”, detalló la Policía Nacional.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar si existen más personas vinculadas a esta red internacional.

