Compraron uniformes nuevos y ahora no podrán usarlos: padres protestan en San Miguelito

Padres de familia del Centro Educativo República de Alemania, ubicado en el distrito de San Miguelito, manifestaron su molestia luego de haber invertido en la compra de nuevos uniformes escolares y posteriormente conocer que estos no podrán utilizarse. La situación se originó tras un proceso de consulta interna sobre el posible cambio de uniforme en el plantel.

Dirección explica proceso de consulta

La directora del centro educativo, Regina Carranza, explicó que se realizó un llamado a los acudientes para firmar una encuesta relacionada con la propuesta de modificación del uniforme escolar.

Sin embargo, detalló que solo 92 de los aproximadamente 600 padres de familia respaldaron el cambio, por lo que la medida no pudo hacerse efectiva al no contar con el aval de la mayoría, como establecen los procedimientos internos.

Padres se adelantaron a la compra

De acuerdo con lo informado, algunos padres decidieron adquirir los nuevos uniformes antes de que concluyera el proceso de consulta, lo que ahora ha generado inconformidad entre parte de la comunidad educativa.

El caso ha generado comentarios entre acudientes, quienes solicitan mayor claridad en este tipo de procesos para evitar gastos innecesarios.