Panamá inicia liberación de ranas doradas en su hábitat natural para salvar la especie

El Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá ha comenzado a liberar a las ranas doradas en su hábitat natural, para comprender la ciencia de la reintroducción de estos animales en peligro de extinción.

“Proporcionamos cuidados a algunas de las especies de anfibios más amenazadas de Panamá, y ahora estamos entrando en una nueva fase de nuestro trabajo para estudiar la ciencia de la reintroducción en el medio natural”, explicó Roberto Ibáñez, científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y director del Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá.

La rana dorada, endémica de Panamá, fue afectada en 2004 por la quitridiomicosis, una enfermedad fúngica que afecta a los anfibios se extendió por Panamá y llegó a El Valle de Antón. Dado que la enfermedad sigue presente en muchas otras zonas de Panamá, el ensayo de liberación ofrece la oportunidad de comprender cómo las ranas pasan del cuidado humano a la vida silvestre.

En total fueron liberadas 100 ranas doradas en recintos de liberación gradual, conocidos como mesocosmos, y los científicos volvieron para supervisarlas después de la liberación.

Las ranas pasaron inicialmente 12 semanas en los mesocosmos, y alrededor del 70 % de los animales murieron de quitridiomicosis. El el Instituto Smithsonian explicó que aunque la cifra puede parecer elevada los datos recopilados de las ranas fallecidas se utilizarán para comprender la dinámica de la enfermedad y cómo los animales recuperan la toxicidad de su piel después de consumir una dieta silvestre.

Muchas de las ranas restantes fueron liberadas por completo tras el ensayo de 12 semanas. “Estos datos cruciales servirán de base para nuestra estrategia de conservación en el futuro”, afirmó Brian Gratwicke, biólogo conservacionista del Instituto Nacional de Biología de la Conservación y Zoológico Smithsonian.

Antes del proyecto de liberación de la rana dorada, en el 2025 se liberaron otras tres especies en el marco de la Iniciativa de Investigación de Anfibios Tropicales (TARI) del Smithsonian.

Entre ellas se encontraban la rana coronada (Tripion spinosus), la rana cohete de Pratt (Colostethus pratti) y la rana hoja lemur (Agalychnis lemur). Las pruebas de liberación han superado las expectativas de los investigadores, con una excelente supervivencia de las ranas hoja lemur, mientras que el monitoreo acústico pasivo indica que las ranas coronadas y las ranas cohete de Pratt también están sobreviviendo.