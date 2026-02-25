Agroferias del IMA: lugares, precios y horarios de venta de alimentos económicos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este jueves 26 y viernes 27 de febrero. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.
Agroferias del IMA - Jueves 26 de febrero
Darién
-
Casa Local de Aruza Arriba, corregimiento Río Iglesia, distrito de Santa Fe
Chiriquí
- Cancha comunal de Caldera, distrito de Boquete
Panamá Este
- Higueronal Cabecera, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo
Coclé
- Casa Comunal de La Madera, corregimiento El Potrero, distrito de La Pintada
- Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce
Veraguas
- Gimnasio Municipal de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas
Panamá Oeste
- Casa Cultural de Villa Rosario, distrito de Capira
Agroferias del IMA - Viernes 27 de febrero
Los Santos
- Plaza Llano Los Osorios, corregimiento Llano de Piedras, distrito de Macaracas
Veraguas
- Junta Comunal de Juncal, corregimiento Rubén Cantú, distrito de Santa Fe
Herrera
- Casa Comunal de Quebrada del Rosario, distrito de Las Minas
Colón
- Terrenos de la Feria del Búfalo, en Coclesito, distrito Omar Torrijos Herrera