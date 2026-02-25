Panamá Nacionales -  25 de febrero de 2026 - 13:48

Agroferias del IMA: lugares, precios y horarios de venta de alimentos económicos

Conoce las provincias donde habrá agroferias del IMA del jueves 26 y viernes 27 de febrero desde las 8:00 a.m. Productos de la canasta básica a bajo costo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este jueves 26 y viernes 27 de febrero. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del IMA - Jueves 26 de febrero

Darién

  • Casa Local de Aruza Arriba, corregimiento Río Iglesia, distrito de Santa Fe

Chiriquí

  • Cancha comunal de Caldera, distrito de Boquete

Panamá Este

  • Higueronal Cabecera, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo

Coclé

  • Casa Comunal de La Madera, corregimiento El Potrero, distrito de La Pintada
  • Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce

Veraguas

  • Gimnasio Municipal de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas

Panamá Oeste

  • Casa Cultural de Villa Rosario, distrito de Capira
Agroferias del IMA - Viernes 27 de febrero

Los Santos

  • Plaza Llano Los Osorios, corregimiento Llano de Piedras, distrito de Macaracas

Veraguas

  • Junta Comunal de Juncal, corregimiento Rubén Cantú, distrito de Santa Fe

Herrera

  • Casa Comunal de Quebrada del Rosario, distrito de Las Minas

Colón

  • Terrenos de la Feria del Búfalo, en Coclesito, distrito Omar Torrijos Herrera
