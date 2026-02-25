ASEP realiza inspecciones sorpresa a Tigo y Más Móvil por quejas de usuarios

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) realizó el sábado 21 de febrero una inspección simultánea y sin previo aviso en las agencias de atención al cliente de Tigo y Más Móvil, ubicadas en el centro comercial Multiplaza, en el corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.
La acción forma parte de las facultades de fiscalización que la ley otorga a la entidad reguladora, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas sobre calidad de atención, tiempos de respuesta y respeto a los derechos de los usuarios de telecomunicaciones.
Operativo encabezado por directivos de la ASEP
El operativo fue liderado por el director Nacional de Telecomunicaciones (TELCO), Alkin Saucedo, y el director Nacional de Atención al Usuario (DNAU), Edwin González, junto a equipos técnicos y legales.
Durante la jornada se realizaron verificaciones en sitio, entrevistas a usuarios y revisión de procesos internos de atención, con el fin de identificar posibles incumplimientos regulatorios.
Saucedo indicó que se detectaron oportunidades de mejora en ambas agencias, las cuales serán evaluadas conforme a los procedimientos administrativos establecidos.
Por su parte, González explicó que el operativo permitirá extender las inspecciones a nivel nacional.
“Nuestra responsabilidad es vigilar que el usuario reciba una atención adecuada y que no tenga que esperar tiempos excesivos para ejercer sus derechos”, afirmó.
Principales reclamos detectados
Entre los motivos de queja identificados durante la inspección destacan:
- Fallas en la calidad del servicio.
- Interrupciones durante trabajos de cambio de cableado de fibra óptica.
- Facturación completa de periodos en los que el servicio estuvo suspendido.
Este último punto obliga a los usuarios a gestionar devoluciones de manera presencial.
La intervención también permitió orientar a clientes en tiempo real y ejercer regulación inmediata en algunos casos de cobro anticipado.
Con este operativo, la ASEP reafirma su rol como ente regulador del sector telecomunicaciones y advierte que la supervisión será permanente.