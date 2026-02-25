ASEP realiza inspecciones sorpresa a Tigo y Más Móvil por quejas de usuarios

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ( ASEP ) realizó el sábado 21 de febrero una inspección simultánea y sin previo aviso en las agencias de atención al cliente de Tigo y Más Móvil, ubicadas en el centro comercial Multiplaza, en el corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

La acción forma parte de las facultades de fiscalización que la ley otorga a la entidad reguladora, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas sobre calidad de atención, tiempos de respuesta y respeto a los derechos de los usuarios de telecomunicaciones.

Operativo encabezado por directivos de la ASEP

El operativo fue liderado por el director Nacional de Telecomunicaciones (TELCO), Alkin Saucedo, y el director Nacional de Atención al Usuario (DNAU), Edwin González, junto a equipos técnicos y legales.

Durante la jornada se realizaron verificaciones en sitio, entrevistas a usuarios y revisión de procesos internos de atención, con el fin de identificar posibles incumplimientos regulatorios.

Saucedo indicó que se detectaron oportunidades de mejora en ambas agencias, las cuales serán evaluadas conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

"Actuaremos dentro del marco normativo que regula el sector. Cuando corresponda, se aplicarán las medidas que la ley contempla", señaló.

Por su parte, González explicó que el operativo permitirá extender las inspecciones a nivel nacional.

“Nuestra responsabilidad es vigilar que el usuario reciba una atención adecuada y que no tenga que esperar tiempos excesivos para ejercer sus derechos”, afirmó.

Principales reclamos detectados

Entre los motivos de queja identificados durante la inspección destacan:

Fallas en la calidad del servicio.

Interrupciones durante trabajos de cambio de cableado de fibra óptica.

Facturación completa de periodos en los que el servicio estuvo suspendido.

Este último punto obliga a los usuarios a gestionar devoluciones de manera presencial.

La intervención también permitió orientar a clientes en tiempo real y ejercer regulación inmediata en algunos casos de cobro anticipado.

Con este operativo, la ASEP reafirma su rol como ente regulador del sector telecomunicaciones y advierte que la supervisión será permanente.