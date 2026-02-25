Embajada de EE. UU. abre convocatoria del Fondo para la Preservación del Patrimonio Cultural

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la apertura de la convocatoria para el Fondo del Embajador para la Preservación Cultural (AFCP), dirigido a proyectos que apoyen la preservación y conservación del patrimonio cultural panameño.

Los fondos disponibles van desde los 25 mil hasta los 250 mil dólares, destinados a iniciativas relacionadas con la protección del patrimonio histórico y cultural del país.

La entidad indicó que únicamente podrán postularse el Ministerio de Cultura de Panamá y las instituciones culturales elegibles. Además, estas organizaciones deberán estar registradas previamente en el portal oficial SAM.gov.

La fecha límite para presentar las solicitudes es el 27 de marzo de 2026.

Para conocer más detalles sobre la convocatoria, los interesados pueden ingresar de forma gratuita al sitio web oficial de la embajada: https://pa.usembassy.gov/es/convocatoria-abierta-fondo-del-embajador-2026.