Empleo en Panamá: MITRADEL y CCIAP anuncian nuevas vacantes disponibles

El Ministerio de Trabajo (MITRADEL) y la Cámara de Comercio (CCIAP) presentaron un listado actualizado de empleo disponible en Panamá para conectar a los buscadores de ofertas laborales con el sector productivo.

También te puede interesar: Nuevas vacantes en la Embajada de Estados Unidos en Panamá: salarios de más de $1,000

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Empleos disponibles Panamá: vacantes del MITRADEL

A través de la plataforma "Empleos Panamá", el MITRADEL busca agilizar la inserción laboral de profesionales y técnicos. Para esta semana, los empleos disponibles Panamá bajo la gestión de esta entidad incluyen:

Asistente contable: Para soporte en registros financieros.

Para soporte en registros financieros. Operador de montacargas: Requiere certificación y experiencia técnica.

Requiere certificación y experiencia técnica. Asistente de tecnología: Enfocado en soporte técnico y sistemas.

Es fundamental mantener el perfil actualizado para que los reclutadores puedan contactar a los candidatos que cumplan con los requisitos específicos de cada plaza de trabajo.

Las personas interesadas deben ingresar a www.empleospanama.gob.pa para postularse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026647870611292552?s=20&partner=&hide_thread=false Estas son algunas de las vacantes diponibles en la Bolsa de Empleo del @MitradelPma para esta semana. pic.twitter.com/izHhIAcIjw — Telemetro Reporta (@TReporta) February 25, 2026

Plazas de empleo en la Cámara de Comercio

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) también ha publicado nuevas oportunidades a través de sus canales de intermediación. Entre los empleos disponibles Panamá destacados por la organización se encuentran:

Trabajador manual / limpieza: Para mantenimiento de instalaciones.

Para mantenimiento de instalaciones. Analista de seguridad ocupacional: Especialista en riesgos laborales.

Especialista en riesgos laborales. Oficial de finanzas y rentabilidad: Perfil administrativo bilingüe.

Estas vacantes forman parte del esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para dinamizar la economía nacional.

Se recomienda a los aspirantes revisar frecuentemente los portales oficiales de www.panacamara.com y MITRADEL, ya que el listado de empleos disponibles en Panamá se actualiza de manera constante según la demanda de las empresas.