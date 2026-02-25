Empleo en Panamá: MITRADEL y CCIAP anuncian nuevas vacantes disponibles

El Ministerio de Trabajo (MITRADEL) y la Cámara de Comercio (CCIAP) presentaron un listado actualizado de empleo disponible en Panamá para conectar a los buscadores de ofertas laborales con el sector productivo.
Empleos disponibles Panamá: vacantes del MITRADEL
A través de la plataforma "Empleos Panamá", el MITRADEL busca agilizar la inserción laboral de profesionales y técnicos. Para esta semana, los empleos disponibles Panamá bajo la gestión de esta entidad incluyen:
- Asistente contable: Para soporte en registros financieros.
- Operador de montacargas: Requiere certificación y experiencia técnica.
- Asistente de tecnología: Enfocado en soporte técnico y sistemas.
Es fundamental mantener el perfil actualizado para que los reclutadores puedan contactar a los candidatos que cumplan con los requisitos específicos de cada plaza de trabajo.
Las personas interesadas deben ingresar a www.empleospanama.gob.pa para postularse.
Plazas de empleo en la Cámara de Comercio
Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) también ha publicado nuevas oportunidades a través de sus canales de intermediación. Entre los empleos disponibles Panamá destacados por la organización se encuentran:
- Trabajador manual / limpieza: Para mantenimiento de instalaciones.
- Analista de seguridad ocupacional: Especialista en riesgos laborales.
- Oficial de finanzas y rentabilidad: Perfil administrativo bilingüe.
Estas vacantes forman parte del esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para dinamizar la economía nacional.
Se recomienda a los aspirantes revisar frecuentemente los portales oficiales de www.panacamara.com y MITRADEL, ya que el listado de empleos disponibles en Panamá se actualiza de manera constante según la demanda de las empresas.