Panamá Nacionales -  25 de febrero de 2026 - 10:35

Empleo en Panamá: MITRADEL y CCIAP anuncian nuevas vacantes disponibles

El MITRADEL y CCIAP habilitan nuevas plazas de empleo disponible en Panamá en áreas técnicas, administrativas y de servicios generales.

Vacantes de empleo disponibles en Panamá.

Vacantes de empleo disponibles en Panamá.

Resume Genius / Unsplash
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Ministerio de Trabajo (MITRADEL) y la Cámara de Comercio (CCIAP) presentaron un listado actualizado de empleo disponible en Panamá para conectar a los buscadores de ofertas laborales con el sector productivo.

Empleos disponibles Panamá: vacantes del MITRADEL

A través de la plataforma "Empleos Panamá", el MITRADEL busca agilizar la inserción laboral de profesionales y técnicos. Para esta semana, los empleos disponibles Panamá bajo la gestión de esta entidad incluyen:

  • Asistente contable: Para soporte en registros financieros.
  • Operador de montacargas: Requiere certificación y experiencia técnica.
  • Asistente de tecnología: Enfocado en soporte técnico y sistemas.

Es fundamental mantener el perfil actualizado para que los reclutadores puedan contactar a los candidatos que cumplan con los requisitos específicos de cada plaza de trabajo.

Las personas interesadas deben ingresar a www.empleospanama.gob.pa para postularse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026647870611292552?s=20&partner=&hide_thread=false

Plazas de empleo en la Cámara de Comercio

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) también ha publicado nuevas oportunidades a través de sus canales de intermediación. Entre los empleos disponibles Panamá destacados por la organización se encuentran:

  • Trabajador manual / limpieza: Para mantenimiento de instalaciones.
  • Analista de seguridad ocupacional: Especialista en riesgos laborales.
  • Oficial de finanzas y rentabilidad: Perfil administrativo bilingüe.

Estas vacantes forman parte del esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para dinamizar la economía nacional.

Se recomienda a los aspirantes revisar frecuentemente los portales oficiales de www.panacamara.com y MITRADEL, ya que el listado de empleos disponibles en Panamá se actualiza de manera constante según la demanda de las empresas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026640608840798377?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Compraron uniformes nuevos y ahora no podrán usarlos: padres protestan en San Miguelito

IFARHU mantiene pagos del PASE-U hasta el 28 de febrero en Panamá y Chiriquí

Agroferias del IMA: lugares, precios y horarios de venta de alimentos económicos

Recomendadas

Más Noticias