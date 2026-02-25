Documentos del caso Epstein mencionan a Andrés Pastrana; expresidente niega vínculos

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana (1998-2002) negó cualquier relación con los delitos cometidos por el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y cuestionó a un colectivo de periodistas que, según afirmó, ha puesto en duda su conducta tras la aparición de su nombre en documentos desclasificados del caso.

Andrés Pastrana niega relación con el caso Epstein tras difusión de documentos

En un mensaje publicado en la red social X, el exmandatario aseguró que siempre ha dejado claro a su familia y a la opinión pública que no tuvo conocimiento ni relación con los delitos que hoy generan un escándalo internacional.

Pastrana sostuvo además que un grupo de periodistas ha puesto “temerariamente en tela de juicio” su vida y su comportamiento al considerar insuficientes sus explicaciones sobre el caso.

Documentos desclasificados del caso Epstein

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026696216986177834?s=20&partner=&hide_thread=false El expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) negó cualquier relación con los delitos cometidos por el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y cuestionó a un colectivo de periodistas que, según dijo, ha puesto en duda su conducta a raíz de la aparición de su nombre en… pic.twitter.com/E0yhYeRIx1 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 25, 2026

El pasado 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó cerca de tres millones de documentos, 2,000 videos y 180,000 imágenes vinculadas al caso Epstein, quien falleció en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

Según la información revelada, Pastrana aparece en al menos 37 de esos archivos desclasificados. Entre ellos figuran intercambios de correos electrónicos entre 2003 y 2004 con Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, quien fue condenada a 20 años de prisión por su participación en la red de tráfico sexual.

En documentos publicados anteriormente también aparece una fotografía en la que Pastrana y Maxwell posan abrazados, vestidos con uniformes de piloto de la Fuerza Aérea Colombiana, además de comunicaciones en las que se coordinaban desplazamientos y reuniones en Nueva York.

Sobre esa imagen, el expresidente colombiano restó importancia al hecho y afirmó que el recorrido en helicóptero de unos siete minutos en la base de Tolemaida no constituye un asunto reservado.

Intercambio de correos y posibles investigaciones

Uno de los correos revelados muestra una conversación sobre un supuesto viaje a Nueva York en un vuelo de Continental Airlines. En el mensaje enviado el 19 de marzo de 2004, Pastrana agradece los preparativos y solicita confirmación sobre la organización del viaje.

Dos días después, Maxwell respondió indicando que un conductor lo esperaría en la zona de equipajes con un cartel con su nombre y preguntó si ya tenía la información del apartamento donde se alojaría.

Tras conocerse estos documentos, el senador colombiano Iván Cepeda Castro anunció que presentará una denuncia penal para que se investiguen las posibles conductas en las que pudo haber incurrido el exmandatario.

FUENTE: EFE