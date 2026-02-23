Claudia Sheinbaum: México "está en paz y en calma" tras violencia por muerte de El Mencho

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , afirmó este lunes que el país se mantiene en calma, luego de la ola de violencia registrada tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Durante declaraciones públicas, la mandataria aseguró que las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad en el país.

"México está en paz, está en calma, y lo más importante es que estamos trabajando", expresó.

La violencia se desató en distintas zonas tras confirmarse la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos del crimen organizado más poderosos de México.

Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene operativos de seguridad

Tras los hechos violentos reportados en algunos estados, el Gobierno mexicano ha reforzado operativos de seguridad y vigilancia para evitar nuevos enfrentamientos o disturbios vinculados a la reorganización de grupos criminales.

Analistas señalan que la muerte de figuras clave dentro de estas organizaciones suele generar reacomodos internos y disputas por el control de territorios, lo que incrementa temporalmente la tensión en algunas regiones.

A pesar de este escenario, la presidenta reiteró que las autoridades se mantienen activas para garantizar la estabilidad y el orden en el país.