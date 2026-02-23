México: Confirman muerte de Nemesio Oseguera Cervantes y se desata violencia en el país

Una ola de violencia se desató en varias zonas de México luego de confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del país y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras conocerse la noticia, medios internacionales y autoridades reportaron hechos violentos, enfrentamientos y operativos de seguridad en distintas regiones del país, ante el temor de disputas internas dentro del grupo criminal o posibles reacciones de organizaciones rivales.
El CJNG ha sido señalado en los últimos años como uno de los grupos delictivos con mayor presencia y capacidad operativa en México, con influencia en rutas del narcotráfico y redes criminales en varios estados.
Uno de los criminales más buscados
Durante años, Nemesio Oseguera Cervantes figuró entre los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. Su organización fue identificada por agencias de seguridad como una de las más peligrosas de América Latina debido a su expansión y nivel de violencia.
La confirmación de su muerte marca un nuevo escenario en la lucha contra el narcotráfico en México, aunque expertos advierten que también podría generar reacomodos dentro del crimen organizado.