MEDUCA traslada docentes a zonas de difícil acceso de la comarca Emberá-Wounaan

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) trasladó a más de 100 docentes hacia zonas de difícil acceso en Sambú, en la comarca Emberá - Wounaan, con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

La entidad reconoció este esfuerzo conjunto y el compromiso con la educación en las comunidades más apartadas, garantizando el derecho de aprender. "Expresamos nuestro profundo reconocimiento a los maestros que con vocación y entrega asumen el reto de servir en territorios remotos, y al Senafront por su acompañamiento y protección en esta misión", señaló el MEDUCA en sus redes sociales.

El Ministerio de Educación informó este 22 de febrero que, debido a las condiciones climáticas adversas registradas actualmente, no se han podido realizar los vuelos programados para el traslado de docentes hacia el sector de Kankintú, en la comarca Ngäbe Buglé.