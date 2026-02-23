Derién Nacionales -  23 de febrero de 2026 - 11:24

MEDUCA traslada docentes a zonas de difícil acceso de la comarca Emberá-Wounaan

El MEDUCA informó que debido a las condiciones climáticas no se han podido realizar los vuelos para el traslado de docentes hacia el sector de Kankintú.

Traslado docente por el MEDUCA en el año 2026. 

Traslado docente por el MEDUCA en el año 2026. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) trasladó a más de 100 docentes hacia zonas de difícil acceso en Sambú, en la comarca Emberá - Wounaan, con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

La entidad reconoció este esfuerzo conjunto y el compromiso con la educación en las comunidades más apartadas, garantizando el derecho de aprender. "Expresamos nuestro profundo reconocimiento a los maestros que con vocación y entrega asumen el reto de servir en territorios remotos, y al Senafront por su acompañamiento y protección en esta misión", señaló el MEDUCA en sus redes sociales.

El Ministerio de Educación informó este 22 de febrero que, debido a las condiciones climáticas adversas registradas actualmente, no se han podido realizar los vuelos programados para el traslado de docentes hacia el sector de Kankintú, en la comarca Ngäbe Buglé.

