MEDUCA traslada docentes a zonas de difícil acceso de la comarca Emberá-Wounaan

El Ministerio de Educación (MEDUCA) trasladó a más de 100 docentes hacia zonas de difícil acceso en Sambú, en la comarca Emberá - Wounaan, con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).
El Ministerio de Educación informó este 22 de febrero que, debido a las condiciones climáticas adversas registradas actualmente, no se han podido realizar los vuelos programados para el traslado de docentes hacia el sector de Kankintú, en la comarca Ngäbe Buglé.