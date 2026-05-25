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Incidencia en la línea de transmisión causa afectaciones en el suministro eléctrico en varios sectores

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. informó que una incidencia registrada esta tarde en la línea de transmisión afectó el suministro eléctrico en sectores de Panamá y Colón, así como la operación de las plantas potabilizadoras de Chilibre, Sabanitas y Gatún. Varios semáforos en la capital se encuentran fuera de operaciones, generando congestionamiento vehicular.