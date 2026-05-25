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Adalberto Carrasquilla estará disponible para formar parte de la Selección de Panamá en el Mundial

El examen médico realizado a Adalberto “Coco” Carrasquilla arrojó que sufrió un tirón en el aductor izquierdo, y estará disponible para formar parte de la Selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin embargo, posiblemente se pierda el encuentro amistoso ante Brasil. El especialista Rodrigo Correa Jolly, explicó en que consiste la lesión y su tiempo de recuperación.