Año escolar 2026: 13 escuelas no iniciarán clases presenciales el 2 de marzo, confirma MEDUCA

El inicio del año escolar 2026 en Panamá tendrá ajustes en algunos planteles. El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) informó que 13 escuelas no iniciarán clases presenciales el próximo 2 de marzo, aunque se han establecido mecanismos alternativos para garantizar la atención a los estudiantes.

La viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes, explicó que los directores de estos centros educativos han organizado estrategias a distancia mientras se resuelven las situaciones que impiden el inicio presencial.

"Son 13 escuelas que el MEDUCA ha comunicado al país que no inician de manera presencial, pero los directores han buscado los mecanismos a distancia para atenderles. Tenemos 3,102 docentes nombrados, que la semana pasada se observaba el dinamismo en las regiones educativas donde ellos tomaban posesión, y en el transcurso de esta semana están en concurso 313 vacantes más, por los que renunciaron y otros que salieron de la toma de posesión por temas especiales", señaló.

Más de 52 mil docentes ya están en sus puestos para el año escolar

La viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes, explicó las alternativas empleadas para enfrentar la falta de agua en sectores como San Miguelito, y la recomendación para las escuelas de la región de Azuero.

La funcionaria destacó que ya comenzó la semana de organización escolar, con miles de docentes en sus centros educativos.

"Se abre la puerta de la esperanza que es la educación, y hoy se inicia la semana de organización escolar, con más de 52 mil docentes en sus puestos de trabajo, y eso es para celebrarlo como país", afirmó.

Asimismo, reiteró que el calendario escolar se mantiene para la mayoría de los planteles del país. "El 2 de marzo todos los centros educativos habilitados deben recibir a los estudiantes del país, en escuelas oficiales y particulares", agregó.

Medidas por falta de agua en algunas regiones

De Cotes también explicó que se han implementado alternativas para enfrentar la falta de agua en sectores como San Miguelito, además de recomendaciones dirigidas a escuelas de la región de Azuero, con el fin de garantizar el desarrollo de las clases en condiciones adecuadas.

Las autoridades educativas indicaron que continúan evaluando la situación en los centros que presentan dificultades para asegurar el inicio del año escolar sin mayores afectaciones.