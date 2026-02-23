Panamá Nacionales -  23 de febrero de 2026 - 14:56

Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta este martes 24 de febrero

Además de las agroerias, el IMA informó que abrirá 10 nuevas tiendas, como parte de su estrategia para fortalecer el acceso a alimentos a precios accesibles.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este martes 23 y miércoles 25 de febrero. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del IMA – Martes 24 de febrero de 2026

Darién

  • Cancha de la escuela de la comunidad de El Cacao, en Platanilla, distrito de Santa Fe

Veraguas

  • Casa Comunal de El Hatillo, distrito de San Francisco
  • Cancha techada de Río de Jesús cabecera, distrito de Río de Jesús

Panamá Oeste

  • Casa Cultural de Cerro Cama en Amador, distrito de La Chorrera

Chiriquí

  • Cancha Comunal Las Mercedes en Nuevo México, distrito de Alanje

Coclé

  • Casa del Local de Otoal, corregimiento de Guzmán, distrito de Natá

Panamá Este

  • Unión Herrerana, corregimiento de Chinina, distrito de Chepo

