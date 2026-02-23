ACODECO alerta retiro de banco de energía Forza modelo DC-350USBP

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) informó sobre el retiro del mercado (recall) de un modelo de banco de energía o batería portátil marca Forza Power Technologies, y solicitó a los consumidores suspender inmediatamente su uso.
Contenido relacionado: Año escolar 2026 en Panamá: útiles escolares que no pagan ITBMS
Consumidores deben desconectar el dispositivo de inmediato
La ACODECO indicó que quienes tengan este producto deben desconectarlo inmediatamente de cualquier fuente de energía para evitar posibles riesgos.
La entidad reiteró la importancia de atender este aviso de seguridad y seguir las instrucciones indicadas por la empresa responsable.
Dónde solicitar el reembolso del producto
Los consumidores que adquirieron este modelo podrán gestionar el reembolso acercándose a la empresa distribuidora Intcomex Panamá.
La oficina está ubicada en:
- Urbanización Industrial San Cristóbal
- Calle Harry Heno, Bethania, Panamá
También pueden comunicarse a través de:
- Teléfono: +507 360-0229
- Correo electrónico: [email protected]
Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar el modelo del dispositivo y seguir las indicaciones para realizar el proceso correspondiente.