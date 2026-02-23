ACODECO alerta retiro de banco de energía Forza modelo DC-350USBP

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( ACODECO ) informó sobre el retiro del mercado (recall) de un modelo de banco de energía o batería portátil marca Forza Power Technologies, y solicitó a los consumidores suspender inmediatamente su uso.

De acuerdo con la entidad, el aviso corresponde al banco de energía (UPS portátil) modelo DC-350USBP, el cual debe ser retirado por razones de seguridad.

Consumidores deben desconectar el dispositivo de inmediato

La ACODECO indicó que quienes tengan este producto deben desconectarlo inmediatamente de cualquier fuente de energía para evitar posibles riesgos.

La entidad reiteró la importancia de atender este aviso de seguridad y seguir las instrucciones indicadas por la empresa responsable.

Dónde solicitar el reembolso del producto

Los consumidores que adquirieron este modelo podrán gestionar el reembolso acercándose a la empresa distribuidora Intcomex Panamá.

La oficina está ubicada en:

Urbanización Industrial San Cristóbal

Calle Harry Heno, Bethania, Panamá

También pueden comunicarse a través de:

Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar el modelo del dispositivo y seguir las indicaciones para realizar el proceso correspondiente.