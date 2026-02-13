Panamá Entrevistas -

Acodeco verifica estaciones de combustible e identifica sus principales fallas

Jorge Alberto Rodríguez, del Departamento de Metrología de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), explicó que las principales fallan de las estaciones de combustible son los precios a la vista, y precios de los aceites. Informó que en la última verificación, se comprobó que todas las estaciones cumplían con la entrega de la cantidad de combustible requerida.