Año escolar 2026 en Panamá: útiles escolares que no pagan ITBMS

Con el inicio del nuevo periodo académico cada vez más cerca, autoridades recordaron a los padres de familia que existe un listado oficial de útiles, libros y uniformes escolares que están exentos del pago del ITBMS (7 %) en Panamá. Según el calendario escolar del Ministerio de Educación (MEDUCA), el primer trimestre del año escolar 2026 inicia el 2 de marzo en los centros educativos del país.
Ante el aumento de las compras por el regreso a clases, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) recordó que los comercios deben mantener visible el listado de artículos exonerados para que los consumidores puedan identificar los productos que no deben pagar impuesto.
Este beneficio aplica tanto para estudiantes de escuelas públicas como privadas y está respaldado por la Ley 17 de 15 de julio de 1992 y el Decreto Ejecutivo N.º 16 de 7 de marzo de 2008.
Lista oficial de útiles escolares sin ITBMS en Panamá
Material educativo
- Libros y textos de cualquier género
- Publicaciones y revistas educativas clasificadas por MEDUCA
- Cuadernos
- Lápices
- Etiquetas de cuaderno
- Tijeras punta roma
- Loncheras escolares
- Masilla
- Témperas
- Juegos de geometría
- Sacapuntas manuales
- Borradores
- Libros de colorear y de cuentos
- Mapas físicos, políticos e históricos
- Croquis de todo tipo
- Reglas, plantillas, curvas y transportadores
- Papeles: crespón, manila, construcción y plástico para forrar cuadernos
- Acuarela
- Cartulina y cartoncillos
- Cartapacios y portafolios (con o sin diseños)
Artículos con tope de precio para exoneración
- Goma (hasta B/. 2.00 por unidad)
- Bolígrafo (hasta B/. 1.00 por unidad)
- Mochilas escolares (hasta B/. 30.00)
- Zapatillas para educación física (hasta B/. 30.00)
- Zapatos escolares (hasta B/. 40.00)
- Correas (hasta B/. 15.00)
Uniformes y vestimenta escolar
- Camisa escolar (manga corta y larga)
- Camiseta escolar
- Pantalón escolar
- Falda escolar
- Peticote escolar
- Calcetines escolares
- Bata de laboratorio
- Bata de talleres
- Insignias y corbatas escolares
- Artículos para educación física (franelas, suéteres, pantaloncitos, medias y zapatillas)
- Chaquetas, sacos y calentadores con distintivo del centro educativo
- Capotes escolares
ACODECO reiteró que los consumidores pueden denunciar cualquier irregularidad si detectan que se está cobrando el impuesto en artículos que forman parte de este listado oficial.