Año escolar 2026 en Panamá: útiles escolares que no pagan ITBMS

Con el inicio del nuevo periodo académico cada vez más cerca, autoridades recordaron a los padres de familia que existe un listado oficial de útiles , libros y uniformes escolares que están exentos del pago del ITBMS (7 %) en Panamá. Según el calendario escolar del Ministerio de Educación (MEDUCA), el primer trimestre del año escolar 2026 inicia el 2 de marzo en los centros educativos del país.

Ante el aumento de las compras por el regreso a clases, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) recordó que los comercios deben mantener visible el listado de artículos exonerados para que los consumidores puedan identificar los productos que no deben pagar impuesto.

Este beneficio aplica tanto para estudiantes de escuelas públicas como privadas y está respaldado por la Ley 17 de 15 de julio de 1992 y el Decreto Ejecutivo N.º 16 de 7 de marzo de 2008.

Lista oficial de útiles escolares sin ITBMS en Panamá

Material educativo

Libros y textos de cualquier género

Publicaciones y revistas educativas clasificadas por MEDUCA

Cuadernos

Lápices

Etiquetas de cuaderno

Tijeras punta roma

Loncheras escolares

Masilla

Témperas

Juegos de geometría

Sacapuntas manuales

Borradores

Libros de colorear y de cuentos

Mapas físicos, políticos e históricos

Croquis de todo tipo

Reglas, plantillas, curvas y transportadores

Papeles: crespón, manila, construcción y plástico para forrar cuadernos

Acuarela

Cartulina y cartoncillos

Cartapacios y portafolios (con o sin diseños)

Artículos con tope de precio para exoneración

Goma (hasta B/. 2.00 por unidad)

Bolígrafo (hasta B/. 1.00 por unidad)

Mochilas escolares (hasta B/. 30.00)

Zapatillas para educación física (hasta B/. 30.00)

Zapatos escolares (hasta B/. 40.00)

Correas (hasta B/. 15.00)

Uniformes y vestimenta escolar

Camisa escolar (manga corta y larga)

Camiseta escolar

Pantalón escolar

Falda escolar

Peticote escolar

Calcetines escolares

Bata de laboratorio

Bata de talleres

Insignias y corbatas escolares

Artículos para educación física (franelas, suéteres, pantaloncitos, medias y zapatillas)

Chaquetas, sacos y calentadores con distintivo del centro educativo

Capotes escolares

ACODECO reiteró que los consumidores pueden denunciar cualquier irregularidad si detectan que se está cobrando el impuesto en artículos que forman parte de este listado oficial.