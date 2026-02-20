Calendario de pagos a jubilados y pensionados para marzo 2026: Mira las fechas de pago por la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario oficial de pagos parajubilados y pensionados correspondiente al mes de marzo de 2026, tanto para quienes cobran mediante ACH como para aquellos que reciben su beneficio por cheque.
Fechas de pago de jubilados y pensionados – marzo 2026
De acuerdo con el cronograma oficial de la CSS, los pagos se efectuarán de la siguiente manera:
Pagos por ACH
- Miércoles 4 de marzo de 2026
- Jueves 19 de marzo de 2026
Pagos por cheque
- Jueves 5 de marzo de 2026
- Viernes 20 de marzo de 2026
Los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque deberán acudir a los centros de pago habilitados por la CSS, presentando su documentación correspondiente.
La entidad recomienda a los beneficiarios verificar las fechas con antelación y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para evitar contratiempos durante el cobro. Además, recuerda que pueden consultar el calendario completo a través de su página web oficial.