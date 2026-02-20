Calendario de pagos a jubilados y pensionados para marzo 2026: Mira las fechas de pago por la CSS

Calendario de pagos a jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al mes de marzo de 2026, tanto para quienes cobran mediante ACH como para aquellos que reciben su beneficio por cheque.

Fechas de pago de jubilados y pensionados – marzo 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2024484187126759456?s=20&partner=&hide_thread=false Aclaran pago del CEPANIM: jubilados recibirán cálculo basado en 34 años y deberán agendar citahttps://t.co/iqWJknvCTi — Telemetro (@Telemetro) February 19, 2026

De acuerdo con el cronograma oficial de la CSS, los pagos se efectuarán de la siguiente manera:

Pagos por ACH

Miércoles 4 de marzo de 2026

Jueves 19 de marzo de 2026

Pagos por cheque

Jueves 5 de marzo de 2026

Viernes 20 de marzo de 2026

Los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque deberán acudir a los centros de pago habilitados por la CSS, presentando su documentación correspondiente.

La entidad recomienda a los beneficiarios verificar las fechas con antelación y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para evitar contratiempos durante el cobro. Además, recuerda que pueden consultar el calendario completo a través de su página web oficial.