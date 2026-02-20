Panamá Nacionales -  20 de febrero de 2026 - 10:09

Calendario de pagos a jubilados y pensionados para marzo 2026: Mira las fechas de pago por la CSS

Jubilados y pensionados pueden solicitar un cambio en el sistema de pago de sus quincenas por medio de cheque a ACH.

Calendario de pagos a jubilados y pensionados

Calendario de pagos a jubilados y pensionados

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario oficial de pagos parajubilados y pensionados correspondiente al mes de marzo de 2026, tanto para quienes cobran mediante ACH como para aquellos que reciben su beneficio por cheque.

Fechas de pago de jubilados y pensionados – marzo 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2024484187126759456?s=20&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con el cronograma oficial de la CSS, los pagos se efectuarán de la siguiente manera:

Pagos por ACH

  • Miércoles 4 de marzo de 2026
  • Jueves 19 de marzo de 2026

Pagos por cheque

  • Jueves 5 de marzo de 2026
  • Viernes 20 de marzo de 2026

Los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque deberán acudir a los centros de pago habilitados por la CSS, presentando su documentación correspondiente.

La entidad recomienda a los beneficiarios verificar las fechas con antelación y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para evitar contratiempos durante el cobro. Además, recuerda que pueden consultar el calendario completo a través de su página web oficial.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena se pagará el 19 y 20 de febrero, confirma la CSS

Bono permanente y CEPANIM: cómo y cuándo se pagarán los beneficios a jubilados y pensionados

Pago a jubilados y pensionados será después de Carnavales: conozca la fecha

Recomendadas

Más Noticias