Pago a jubilados y pensionados será después de Carnavales: conozca la fecha

Pago a jubilados y pensionados será después de Carnavales

Ante la cercanía de los Carnavales 2026, surge la duda entre miles de beneficiarios sobre si la Caja de Seguro Social (CSS) adelantará el pago de la segunda quincena correspondiente a jubilados y pensionados .

Hasta el momento, la entidad no ha anunciado modificaciones en el calendario oficial, por lo que los desembolsos se mantienen en las fechas previamente establecidas.

Fechas de pago a jubilados y pensionados en febrero 2026

De acuerdo con el calendario de pagos de la CSS, los beneficiarios recibirán su dinero en las siguientes fechas:

Pago por ACH: jueves 19 de febrero de 2026

jueves Pago por cheque: viernes 20 de febrero de 2026

Estos pagos corresponden a la segunda quincena del mes de febrero.

¿Habrá adelanto por Carnavales?

Hasta ahora, la CSS no ha confirmado si realizará adelantos debido a las festividades carnavaleras, por lo que se mantiene la programación normal.

Se recomienda a jubilados y pensionados mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución ante cualquier posible actualización.

Recomendaciones para los beneficiarios

Las autoridades reiteran a los beneficiarios:

Verificar sus cuentas bancarias en la fecha correspondiente.

Consultar información únicamente en fuentes oficiales de la CSS.

Evitar compartir datos personales con terceros para prevenir fraudes.

Próximos pagos en marzo

Aunque la CSS aún no ha emitido anuncios sobre cambios en los desembolsos del siguiente mes, el calendario anual contempla pagos regulares para jubilados y pensionados, los cuales serán informados oportunamente por la entidad.