Aprehenden al exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, por presunto manejo irregular de $14 millones

El exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, fue aprehendido por presunto uso indebido de fondos de descentralización y delitos contra la administración pública

Noemí Ruíz
El exalcalde del distrito de Arraiján, Rollyns Rodríguez, fue aprehendido la madrugada de este jueves como parte de una investigación relacionada con el presunto uso indebido de 14 millones de dólares provenientes de fondos de descentralización.

De acuerdo con información preliminar, Rodríguez es investigado por los delitos de extralimitación de funciones e incumplimiento de los deberes de los servidores públicos, en un proceso que adelantan las autoridades competentes.

Investigación por manejo de fondos públicos

Las investigaciones se centran en el manejo de recursos asignados mediante el programa de descentralización, cuyo objetivo es financiar proyectos comunitarios y obras en los municipios del país.

Según las autoridades, existen indicios que apuntan a posibles irregularidades en la administración de estos fondos durante la gestión del exalcalde en el distrito de Arraiján, uno de los sectores con mayor crecimiento poblacional en Panamá Oeste.

Procedimiento forma parte de investigaciones anticorrupción

La aprehensión de Rodríguez se da en el marco de las acciones que desarrollan las autoridades para investigar presuntos delitos contra la administración pública y el uso de recursos estatales.

Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre las diligencias judiciales que se realizarán en las próximas horas, incluyendo la audiencia de garantías donde se definirán las posibles medidas cautelares.

Caso genera expectativa en Panamá Oeste

El caso ha generado atención en el distrito de Arraiján, debido a la relevancia de los fondos investigados y el impacto que estos recursos tienen en proyectos de desarrollo comunitario y obras municipales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayor información sobre el avance de las investigaciones y el proceso judicial contra el exfuncionario.

