Panamá Nacionales -  12 de febrero de 2026 - 08:44

Crucero de National Geographic visita el Parque Nacional Coiba y promueve ecoturismo

Un crucero de National Geographic visitó el Parque Nacional Coiba donde sus pasajeros realizaron actividades de ecoturismo cumpliendo protocolos ambientales

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Parque Nacional Coiba recibió recientemente la visita de un crucero de la reconocida organización National Geographic, cuyos pasajeros participaron en actividades de ecoturismo cumpliendo estrictamente los protocolos de ingreso y conservación establecidos para esta área protegida.

Según informaron las autoridades ambientales, la visita incluyó recorridos por zonas marinas, playas y senderos naturales, los cuales fueron organizados en grupos con el objetivo de respetar la capacidad de carga del parque y minimizar el impacto ambiental.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) destacó que este tipo de visitas forman parte de las estrategias para promover en Panamá un turismo sostenible, enfocado en la conservación de los ecosistemas y el respeto por la biodiversidad.

La entidad subrayó que el Parque Nacional Coiba es uno de los destinos naturales más importantes del país, reconocido a nivel internacional por su riqueza ecológica, sus arrecifes coralinos y la diversidad de especies marinas y terrestres que alberga.

Coiba, un referente del turismo ecológico

Las autoridades señalaron que las actividades realizadas por los visitantes fueron supervisadas y planificadas bajo normas ambientales, garantizando que la experiencia turística no afecte el equilibrio natural del área.

MiAmbiente reiteró que Panamá impulsa un modelo de turismo responsable que permita generar desarrollo económico mientras protege sus recursos naturales, especialmente en áreas declaradas patrimonio natural.

