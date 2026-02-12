Colón se queda sin Carnaval Alegórico 2026: cancelan actividades, te explicamos las razones

La Junta del Carnaval Alegoría de Colón anunció la suspensión de las actividades programadas para el Carnaval 2026 , luego de informar que no contarán con el respaldo económico por parte de las autoridades municipales.

De acuerdo con lo comunicado por los organizadores, la decisión fue adoptada tras evaluar la falta de recursos necesarios para garantizar el desarrollo adecuado de las festividades, que tradicionalmente forman parte del calendario cultural y turístico de la provincia.

Actividad con tradición en Colón

El Carnaval Alegoría es considerado uno de los eventos más representativos del distrito, caracterizado por la participación de comparsas, carros alegóricos y presentaciones artísticas que atraen tanto a residentes como visitantes.

La junta del Carnaval Alegoría de Colón suspendió las actividades planificadas para este año, tras comunicarse que no recibirían apoyo económico de las autoridades muncipales.

Sin embargo, la junta organizadora explicó que sin el financiamiento requerido resulta imposible cubrir aspectos logísticos, de seguridad, tarimas, artistas y demás elementos indispensables para su realización.

Impacto en la oferta turística y cultural

La suspensión del evento representa un golpe para la agenda festiva de Colón, especialmente durante la temporada carnavalera, que suele generar movimiento económico en sectores como el comercio, transporte y turismo.

Hasta el momento, no se ha informado si existen alternativas o nuevas propuestas para reemplazar las actividades suspendidas.

La junta del Carnaval Alegoría reiteró que la decisión busca evitar la realización de un evento sin las condiciones necesarias para garantizar seguridad y calidad para los asistentes.