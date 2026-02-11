| Telemetro
Los Santos Carnaval -  11 de febrero de 2026 - 10:52

¡Las Tablas se prepara! Este jueves será el cierre de prácticas de tonadas del Carnaval

Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas miden fuerzas por última vez antes del inicio oficial de las festividades en el Parque Porras este jueves.

Reinas de Calle Arriba Y Calle Abajo de Las Tablas 2026.

Reinas de Calle Arriba Y Calle Abajo de Las Tablas 2026.

Instagram
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El ambiente de Carnaval llega a su punto máximo de ebullición. Este jueves 12 de febrero, Las Tablas será el escenario del tradicional cierre de prácticas de tonadas, donde ambas tunas revelarán las letras que dominarán el Parque Porras este 2026.

Un duelo que inició desde el lunes en Las Tablas

Aunque el cierre oficial es este jueves, el ambiente festivo en Las Tablas arrancó con fuerza desde el pasado lunes 9 de febrero. Durante toda la semana, las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo han mantenido sus motores encendidos con ensayos constantes, desde sus respectivos puntos de encuentro preparando a sus seguidores para el enfrentamiento vocal que caracteriza al carnaval tableño.

Embed - CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS on Instagram: "Desde la primera noche de práctica y ya la Calle Bolívar está en candela al ritmo de @lamurga_lt Desde Las Tablas, los tunantes abarrontan como manda la historia la esquina distinguida afinando las tonadas más alegres y que prenden el parque desde el primer acorde Que se preparen todos: cuando Calle Arriba canta, el parque se enciende solo "
View this post on Instagram

Duelo de tunas en el corazón santeño

El cierre de las prácticas de tonadas es considerado el "preámbulo de guerra" entre Calle Arriba y Calle Abajo. Durante este evento, las soberanas de ambas tunas, acompañadas de sus murgas y seguidores, realizarán su último ensayo general en un despliegue de lujo, mofa y tradición.

Esta actividad es crucial para los simpatizantes, ya que es el momento donde de posicionaran los cánticos y rimas que se decidirán cuales serán las famosas "prende parque" que se utilizarán para "puyar" a la tuna contraria durante los cuatro días de farsa y alegría que arrancan formalmente el viernes con la coronación.

El rugir de las murgas y el ingenio de las letras marcarán el destino de quién dominará la percepción pública en el Parque Porras durante este Carnaval 2026.

Embed - CALLE ABAJO DE LAS TABLAS on Instagram: "Continuamos hoy con las prácticas de las mejores tonadas del 2026 en la esquina del barrio Punta Fogón. Los esperamos a todos a partir de las 7:00 p. m. para disfrutar de estas tonadas junto a la @murgaelperla.n.lastablas Recuerda adquirir tu Librito en B/. 5.00 y la Revista Anual 2026 en B/. 10.00 al 6378-5267 pagando al Yappy de la Tuna."
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Una madre en Las Tablas está desesperada, tiene más de 20 días sin información de su hija de 10 años

Ministro de Salud informa avances en la certificación del agua en Azuero

Festival Carnavalístico 2026: estos son los artistas del viernes 13 en la Cinta Costera

Recomendadas

Más Noticias