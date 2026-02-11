¡Las Tablas se prepara! Este jueves será el cierre de prácticas de tonadas del Carnaval

El ambiente de Carnaval llega a su punto máximo de ebullición. Este jueves 12 de febrero, Las Tablas será el escenario del tradicional cierre de prácticas de tonadas, donde ambas tunas revelarán las letras que dominarán el Parque Porras este 2026.

También te puede interesar: ¡Arde el Parque Porras! Las Tablas enciende la rivalidad con sus famosas prácticas de tonadas

Un duelo que inició desde el lunes en Las Tablas

Aunque el cierre oficial es este jueves, el ambiente festivo en Las Tablas arrancó con fuerza desde el pasado lunes 9 de febrero. Durante toda la semana, las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo han mantenido sus motores encendidos con ensayos constantes, desde sus respectivos puntos de encuentro preparando a sus seguidores para el enfrentamiento vocal que caracteriza al carnaval tableño.

Embed - CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS on Instagram: "Desde la primera noche de práctica y ya la Calle Bolívar está en candela al ritmo de @lamurga_lt Desde Las Tablas, los tunantes abarrontan como manda la historia la esquina distinguida afinando las tonadas más alegres y que prenden el parque desde el primer acorde Que se preparen todos: cuando Calle Arriba canta, el parque se enciende solo " View this post on Instagram

Duelo de tunas en el corazón santeño

El cierre de las prácticas de tonadas es considerado el "preámbulo de guerra" entre Calle Arriba y Calle Abajo. Durante este evento, las soberanas de ambas tunas, acompañadas de sus murgas y seguidores, realizarán su último ensayo general en un despliegue de lujo, mofa y tradición.

Esta actividad es crucial para los simpatizantes, ya que es el momento donde de posicionaran los cánticos y rimas que se decidirán cuales serán las famosas "prende parque" que se utilizarán para "puyar" a la tuna contraria durante los cuatro días de farsa y alegría que arrancan formalmente el viernes con la coronación.

El rugir de las murgas y el ingenio de las letras marcarán el destino de quién dominará la percepción pública en el Parque Porras durante este Carnaval 2026.