¡Arde el Parque Porras! Las Tablas enciende la rivalidad con sus famosas prácticas de tonadas

El ambiente a Carnaval ya se siente en cada pueblo del interior y el legendario distrito de Las Tablas no se queda atrás. Con la fiesta a la vuelta de la esquina, las tunas más famosas del país han activado sus motores para lo que será una batalla de coplas y jolgorio sin igual.

Las reinas y sus seguidores se preparan para afinar la voz en las tradicionales prácticas de tonadas que sirven como termómetro de lo que vendrá en el corazón de la provincia santeña.

También te puede interesar: Todo está listo para la celebración del Carnaval Rumba Wawancó 2026

Calle Arriba de Las Tablas: vamos a cantar en la Bolívar

La tuna de Calle Arriba de Las Tablas, la universidad del carnaval, ha convocado a sus tunantes para demostrar la fuerza y la pasión que los caracteriza. La Esquina de la Calle Bolívar se llenará de ritmo con el poder de "La Murga", donde los simpatizantes se reunirán para aprender las letras que encenderán el Parque Porras durante los cuatro días de farsa. Los detalles para sus seguidores son:

Fechas: Del lunes 09 al jueves 12 de febrero.

Hora: A partir de las 7:00 p.m..

Lugar: Esquina de la Calle Bolívar.

Carnaval Tableño El carnaval tableño 2026 ya inicia a calentar motores. Instagram

Calle Abajo Las Tablas: tonadas en Punta Fogón

Por su parte, la tuna de Calle Abajo de Las Tablas, "la que manda", ya tiene todo listo para que el barrio de Punta Fogón retumbe con sus nuevas composiciones para este 2026. Junto a la Murga El Perla Negra, los seguidores de la "Tuna con Clase" se darán cita para ensayar los dardos musicales que lanzarán a sus contrincantes en el parque. La agenda para la esquina de abajo es: