¡Las Tablas tendrá nuevas reinas! El Parque Porras estallará en lujo con el viernes de coronación

La espera termina este viernes 13 de febrero en el corazón de la provincia de Los Santos. Tras culminar las prácticas de tonadas, Las Tablas se viste de gala para celebrar la noche de coronación, el evento que marca el inicio formal de los cuatro días de farsa y alegría que paralizan al país.

Carnaval Tableño (3) Sofía Ureña reina de Calle Abajo de Las Tablas 2025. @calleabajodelastablas

El inicio oficial de la farsa en Las Tablas

La noche de coronación representa el momento cumbre donde el lujo y la tradición se encuentran en el Parque Porras. Durante esta velada, las soberanas salientes del 2025 entregan sus atributos reales a las nuevas reinas de Calle Arriba y Calle Abajo, quienes asumirán el mando de sus respectivas tunas bajo el estruendo de los fuegos artificiales y el inconfundible ritmo de la murga.

Este evento es la primera gran medición de fuerzas entre ambas calles, donde los carros alegóricos de gala y los espectaculares diseños de las coronas son el centro de atención de miles de asistentes.