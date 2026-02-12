| Telemetro
Los Santos Carnaval -  12 de febrero de 2026 - 10:19

¡Las Tablas tendrá nuevas reinas! El Parque Porras estallará en lujo con el viernes de coronación

Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas oficializan el reinado de sus soberanas 2026 en una noche de lujo, tradiciones y el inicio oficial del Carnaval.

Se aproxima el inicio del carnaval en Las Tablas.

Se aproxima el inicio del carnaval en Las Tablas.

@callearribalt
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La espera termina este viernes 13 de febrero en el corazón de la provincia de Los Santos. Tras culminar las prácticas de tonadas, Las Tablas se viste de gala para celebrar la noche de coronación, el evento que marca el inicio formal de los cuatro días de farsa y alegría que paralizan al país.

Carnaval Tableño (3)
Sof&iacute;a Ure&ntilde;a reina de Calle Abajo de Las Tablas 2025.

Sofía Ureña reina de Calle Abajo de Las Tablas 2025.

El inicio oficial de la farsa en Las Tablas

La noche de coronación representa el momento cumbre donde el lujo y la tradición se encuentran en el Parque Porras. Durante esta velada, las soberanas salientes del 2025 entregan sus atributos reales a las nuevas reinas de Calle Arriba y Calle Abajo, quienes asumirán el mando de sus respectivas tunas bajo el estruendo de los fuegos artificiales y el inconfundible ritmo de la murga.

Este evento es la primera gran medición de fuerzas entre ambas calles, donde los carros alegóricos de gala y los espectaculares diseños de las coronas son el centro de atención de miles de asistentes.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Arde el Parque Porras! Las Tablas enciende la rivalidad con sus famosas prácticas de tonadas

Una madre en Las Tablas está desesperada, tiene más de 20 días sin información de su hija de 10 años

Ministro de Salud informa avances en la certificación del agua en Azuero

Recomendadas

Más Noticias