El MEDUCA publica resultados del Concurso General de Nombramientos 2026.

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó los resultados del Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2026, de conformidad con la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y el Decreto Ejecutivo 56 del 10 de octubre de 2025.

Los educadores cuyos nombres aparecen en la lista de seleccionados deberán tomar posesión del cargo del 19 al 25 de febrero de 2026 en la Dirección Regional de Educación correspondiente al centro educativo asignado.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Quienes no se presenten en este período perderán automáticamente el cargo y no serán considerados para otro nombramiento durante este año.

Los docentes seleccionados en este concurso iniciarán labores el lunes 2 de marzo de 2026 en el centro educativo asignado.

Requisitos para la toma de posesión

Para formalizar el nombramiento, los docentes deberán presentar los siguientes documentos originales:

Copia de la cédula de identidad

Certificación de salud físico y mental, emitidos tanto por médico general, especialista o psiquiatra.

Certificado de Información Antecedentes Personales,. expedido por la Dirección de Investigación Judicial, conforme a la Ley de 13 de abril de 2010.

Disposiciones del MEDUCA

Se prohíben los movimientos internos de maestros y profesores, es decir, la transferencia de un educador a otro centro educativo.

El incumplimiento de esta disposición será sancionado de conformidad con la ley.

Toda la información puede ser consultada a través del sitio web: https://www.meduca.gob.pa/