MEDUCA publica resultados del Concurso General de Nombramientos 2026

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó los resultados del Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2026, de conformidad con la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y el Decreto Ejecutivo 56 del 10 de octubre de 2025.
Quienes no se presenten en este período perderán automáticamente el cargo y no serán considerados para otro nombramiento durante este año.
Los docentes seleccionados en este concurso iniciarán labores el lunes 2 de marzo de 2026 en el centro educativo asignado.
Requisitos para la toma de posesión
Para formalizar el nombramiento, los docentes deberán presentar los siguientes documentos originales:
- Copia de la cédula de identidad
- Certificación de salud físico y mental, emitidos tanto por médico general, especialista o psiquiatra.
- Certificado de Información Antecedentes Personales,. expedido por la Dirección de Investigación Judicial, conforme a la Ley de 13 de abril de 2010.
Disposiciones del MEDUCA
- Se prohíben los movimientos internos de maestros y profesores, es decir, la transferencia de un educador a otro centro educativo.
- El incumplimiento de esta disposición será sancionado de conformidad con la ley.
Toda la información puede ser consultada a través del sitio web: https://www.meduca.gob.pa/