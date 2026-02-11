Atleta noruego confiesa infidelidad en vivo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Sturla Holm Laegreid, una de las grandes figuras del biatlón noruego y medallista de bronce olímpico, ha dejado atónitos a sus seguidores tras confesar públicamente una infidelidad . La revelación se dio en un contexto de absoluta honestidad emocional después de ganar la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de invierno de Italia 2026.

Sturla Holm Laegreid (3) Atleta noruego Sturla Holm Laegreid. @sturlal

Una confesión de infidelidad frente a las cámaras

El deportista de 28 años decidió romper el silencio durante una transmisión en directo a los medios de comunicación después de obtener la medalla de bronce, admitiendo haberle sido infiel a la que fuera su pareja. Laegreid, conocido por su temple de acero en la competición, mostró una faceta vulnerable al reconocer sus errores personales ante la audiencia.

Según medios internacionales, el atleta buscaba "limpiar su conciencia" y afrontar las consecuencias de sus actos de manera pública, una decisión poco común en el hermético mundo del deporte de élite noruego.

"Realmente, no estoy aquí mentalmente. Ojalá no haya estropeado el día de Johan", declaró a los medios de comunicación.

Sturla Holm Laegreid Sturla Holm Laegreid junto a sus compañeros de equipo. @sturlal

"Es difícil perdonar": La respuesta de su ex

Tras la emisión, la reacción de su expareja no se hizo esperar, aunque pidió mantenerse en el anonimato. En declaraciones recogidas por el diario noruego Verdens Gang (VG), calificó la situación como un golpe devastador y fue contundente al señalar que es “Es difícil perdonarle. Incluso aunque haya hecho una declaración de amor delante de todo el planeta”, expresó.

También señaló el costo personal de la exposición mediática: “No he elegido estar en esta posición y es doloroso para mí encontrarme en ella”.

El caso ha generado un intenso debate en Noruega sobre la frontera entre la vida privada de los atletas y su responsabilidad como figuras públicas.