Menores del Albergue de Tocumen reciben evaluaciones médicas y psicológicas

Niños que residen en el Centro de Atención Integral de Tocumen, administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), recibieron atención médica y fueron sometidos a evaluaciones psicológicas por profesionales del Ministerio Público.

Al finalizar las diligencias, los menores fueron trasladados nuevamente a las instalaciones del albergue.

El martes 10 de febrero, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, se apersonó a las oficinas del Senniaf en la ciudad de Panamá, como parte de las investigaciones en curso.

Horas después, la directora de la institución, Ana Fábrega, acudió al Ministerio Público, donde permaneció durante aproximadamente dos horas. Posteriormente, fue retirada por la parte trasera del edificio por personal de seguridad de la entidad.

La semana pasada, Fábrega fue denunciada por presuntas irregularidades en el albergue de Tocumen, entre ellas, supuestos casos de maltrato a menores.