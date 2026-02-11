Panamá Nacionales -  11 de febrero de 2026 - 12:11

Registro Público traslada oficinas de Firma Electrónica a su sede central en Vía España

El Registro Público trasladó las oficinas de Firma Electrónica a su sede central en Vía España. El cambio busca mejorar la atención.

Registro Público traslada oficinas de Firma Electrónica

Registro Público traslada oficinas de Firma Electrónica

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Registro Público de Panamá anunció el traslado de las oficinas de la Dirección Nacional de Firma Electrónica, que anteriormente operaban en la avenida Samuel Lewis, hacia la sede principal de la institución ubicada en la Vía España.

La entidad indicó que esta reubicación busca mejorar la atención y facilitar el acceso a los usuarios que utilizan este servicio.

Registro Público busca mayor accesibilidad para los usuarios

Contenido relacionado: Resultados Concurso General de Becas 2026 IFARHU: cómo saber si fue seleccionado

Según informó el Registro Público, el traslado permitirá a los ciudadanos contar con mayores facilidades, entre ellas:

  • Ubicación en un área céntrica
  • Mayor disponibilidad de estacionamientos
  • Integración de varios servicios en una sola instalación
  • Acceso cercano a una sucursal del Banco Nacional de Panamá para realizar pagos

La institución destacó que estos cambios permitirán optimizar el tiempo y brindar mayor comodidad a los usuarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021623356894937170?s=20&partner=&hide_thread=false

Traslado generará ahorro institucional

El Registro Público señaló que la reubicación también representa un ahorro superior a 100 mil balboas anuales, producto de la reducción de gastos en alquiler, electricidad y seguridad.

La entidad reiteró que los servicios relacionados con la firma electrónica continuarán prestándose con normalidad desde la nueva ubicación, e invitó a los usuarios a acudir a la sede central para realizar sus trámites.

En esta nota:
Seguir leyendo

Así fue la Operación Impacto de la Policía: camión sorpresa y 14 aprehendidos en Panamá Norte

Se reanudan al 100% los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tras paro laboral

Saneamiento de Panamá iniciará instalación de tuberías en Casco Viejo y Vista Alegre

Recomendadas

Más Noticias