Registro Público traslada oficinas de Firma Electrónica a su sede central en Vía España

El Registro Público de Panamá anunció el traslado de las oficinas de la Dirección Nacional de Firma Electrónica, que anteriormente operaban en la avenida Samuel Lewis, hacia la sede principal de la institución ubicada en la Vía España.
Registro Público busca mayor accesibilidad para los usuarios
Según informó el Registro Público, el traslado permitirá a los ciudadanos contar con mayores facilidades, entre ellas:
- Ubicación en un área céntrica
- Mayor disponibilidad de estacionamientos
- Integración de varios servicios en una sola instalación
- Acceso cercano a una sucursal del Banco Nacional de Panamá para realizar pagos
La institución destacó que estos cambios permitirán optimizar el tiempo y brindar mayor comodidad a los usuarios.
Traslado generará ahorro institucional
El Registro Público señaló que la reubicación también representa un ahorro superior a 100 mil balboas anuales, producto de la reducción de gastos en alquiler, electricidad y seguridad.
La entidad reiteró que los servicios relacionados con la firma electrónica continuarán prestándose con normalidad desde la nueva ubicación, e invitó a los usuarios a acudir a la sede central para realizar sus trámites.