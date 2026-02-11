Registro Público traslada oficinas de Firma Electrónica a su sede central en Vía España

El Registro Público de Panamá anunció el traslado de las oficinas de la Dirección Nacional de Firma Electrónica, que anteriormente operaban en la avenida Samuel Lewis, hacia la sede principal de la institución ubicada en la Vía España.

La entidad indicó que esta reubicación busca mejorar la atención y facilitar el acceso a los usuarios que utilizan este servicio.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Registro Público busca mayor accesibilidad para los usuarios

Contenido relacionado: Resultados Concurso General de Becas 2026 IFARHU: cómo saber si fue seleccionado

Según informó el Registro Público, el traslado permitirá a los ciudadanos contar con mayores facilidades, entre ellas:

Ubicación en un área céntrica

Mayor disponibilidad de estacionamientos

Integración de varios servicios en una sola instalación

Acceso cercano a una sucursal del Banco Nacional de Panamá para realizar pagos

La institución destacó que estos cambios permitirán optimizar el tiempo y brindar mayor comodidad a los usuarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021623356894937170?s=20&partner=&hide_thread=false El Registro @RPublicoPanama comunica que las oficinas de la Dirección Nacional de Firma Electrónica serán trasladadas desde la Avenida Samuel Lewis a la sede central de la entidad ubicada en la Vía España. pic.twitter.com/nsZQOl1V24 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 11, 2026

Traslado generará ahorro institucional

El Registro Público señaló que la reubicación también representa un ahorro superior a 100 mil balboas anuales, producto de la reducción de gastos en alquiler, electricidad y seguridad.

La entidad reiteró que los servicios relacionados con la firma electrónica continuarán prestándose con normalidad desde la nueva ubicación, e invitó a los usuarios a acudir a la sede central para realizar sus trámites.