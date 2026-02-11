La adrenalina se tomó Chilibre en la Copa de Verano de MPH Kobra Trak

La pista MPH Kobra Trak fue escenario de pura emoción y velocidad durante la esperada Copa de Verano, un evento que reunió a más de 50 pilotos en una jornada cargada de adrenalina, competencia y sobre todo un ambiente familiar.

Desde tempranas horas, una gran cantidad de fanáticos de las motos se dieron cita en Chilibre para disfrutar de las distintas categorías en competencia: Motocross, Enduro, Dual y la nueva Balance Bike con niños de 3 a 4 años, demostrando el crecimiento y la pasión que vive el deporte extremo en Panamá.

MPH Kobra Trak (3) La nueva Balance Bike con niños de 3 a 4 años, demuestra la pasión por el deporte extremo en Panamá. Cortesía

Las carreras estuvieron marcadas por intensos duelos, saltos espectaculares y una destacada participación infantil en la categoría Balance Bike, que robó aplausos y reafirmó el impulso a las nuevas generaciones del motociclismo nacional.

La Copa de Verano consolida a MPH Kobra Trak en Chilibre como un punto de referencia para el deporte de motos off-road y fortalece el espíritu familiar que caracteriza estos eventos, donde se combina el entretenimiento y la sana convivencia.

MPH Kobra Trak (4) La Copa de Verano consolida a MPH Kobra Trak como referencia para el deporte de motos. Cortesía

El evento contó con el respaldo de importantes aliados como RPC Deportes, COS, Únicos, Motos Honda, lubricantes Repsol, Hooters y la Junta Comunal de Chilibre, cuyo apoyo fue clave para el éxito de esta jornada deportiva.

Con actividades como esta, MPH continúa liderando e impulsando el motociclismo en Panamá en diferentes modalidades, creando espacios seguros y organizados para pilotos, familias y aficionados.

Próximamente estaremos informando sobre nuestra siguiente actividad.