Panamá Deportes -  11 de febrero de 2026 - 16:52

La adrenalina se tomó Chilibre en la Copa de Verano de MPH Kobra Trak

Más de 50 pilotos de diversas categorías aceleraron en la Copa de Verano en Chilibre, impulsando el relevo generacional del motociclismo.

Copa de Verano de MPH Kobra Trak.

La pista MPH Kobra Trak fue escenario de pura emoción y velocidad durante la esperada Copa de Verano, un evento que reunió a más de 50 pilotos en una jornada cargada de adrenalina, competencia y sobre todo un ambiente familiar.

Desde tempranas horas, una gran cantidad de fanáticos de las motos se dieron cita en Chilibre para disfrutar de las distintas categorías en competencia: Motocross, Enduro, Dual y la nueva Balance Bike con niños de 3 a 4 años, demostrando el crecimiento y la pasión que vive el deporte extremo en Panamá.

La nueva Balance Bike con niños de 3 a 4 años, demuestra la pasión por el deporte extremo en Panamá.

Las carreras estuvieron marcadas por intensos duelos, saltos espectaculares y una destacada participación infantil en la categoría Balance Bike, que robó aplausos y reafirmó el impulso a las nuevas generaciones del motociclismo nacional.

La Copa de Verano consolida a MPH Kobra Trak en Chilibre como un punto de referencia para el deporte de motos off-road y fortalece el espíritu familiar que caracteriza estos eventos, donde se combina el entretenimiento y la sana convivencia.

La Copa de Verano consolida a MPH Kobra Trak como referencia para el deporte de motos.

El evento contó con el respaldo de importantes aliados como RPC Deportes, COS, Únicos, Motos Honda, lubricantes Repsol, Hooters y la Junta Comunal de Chilibre, cuyo apoyo fue clave para el éxito de esta jornada deportiva.

Con actividades como esta, MPH continúa liderando e impulsando el motociclismo en Panamá en diferentes modalidades, creando espacios seguros y organizados para pilotos, familias y aficionados.

Próximamente estaremos informando sobre nuestra siguiente actividad.

El evento contó con el respaldo de importantes aliados como RPC Deportes, COS, Únicos y más.

