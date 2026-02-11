Panamá Deportes -  11 de febrero de 2026 - 11:16

La Selección Sub-17 de Panamá brilla y clasifica al Mundial Sub-17 2026 en Qatar

"Sabíamos que nos jugábamos el pase al Mundial. Nosotros siempre pensábamos en el ganar el partido", dijo el DT de la Selección Sub-17 de Panamá.

La Selección Sub-17 de Panamá clasifica al Mundial Sub-17 2026 en Qatar.

@FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Selección Sub-17 de Panamá clasificó al Mundial Sub-17 de 2026, que se disputará en Qatar, tras derrotar 4-0 a Nicaragua el martes 10 de febrero en el Estadio Rommel Fernández.

Los protagonistas de la noche fueron Lucas Norte, Jossimar Insturain, Estevis López y Thiago Chalmers, quienes marcaron los goles del encuentro y aseguraron el dominio panameño desde el primer tiempo.

Mundial Sub - 17: Reacción del DT sub - 17, Felipe Baloy

"Sabíamos que nos jugábamos el pase al Mundial, nosotros no íbamos a depender de un empate, nosotros siempre pensábamos en el ganar el partido y los chicos lo demostraron desde el minuto uno, ellos se merecen un aplauso por el esfuerzo desde el día uno a pesar del poquito tiempo siempre estuvieron disponibles, siempre tenían esas ganas de hacer lo que nosotros le pedíamos, la preparación, todas las cosas que nosotros le hablábamos, lo hicieron con muchas ganas y disposición, el resultado de esto hoy lo demostraron", indicó el DT.

