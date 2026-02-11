Chiriquí 11 de febrero de 2026 - 11:31

Vigilancia en Cerro Punta: Bomberos monitorean ríos y viviendas por crecientes recientes

Personal de los bomberos inspeccionó puntos críticos en Las Nubes y Guadalupe. Hasta el momento no se reportan daños ni personas afectadas.

Los Bomberos monitorean ríos en Cerro Punta.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

Ante el incremento en los niveles de los afluentes, los Bomberos de la Zona Regional de Bugaba desplegaron un operativo de monitoreo preventivo en Cerro Punta. La inspección se centró en evaluar la seguridad de las viviendas próximas a cauces.

Inspecciones en puntos críticos de Tierras Altas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) centró sus recorridos en sectores vulnerables como Las Nubes, Guadalupe y la entrada al Parque Internacional La Amistad (PILA).

Durante estas evaluaciones, los efectivos verificaron el estado de las estructuras cercanas a ríos y quebradas que han presentado crecientes debido a las lluvias. Afortunadamente, tras el peritaje, el cuerpo de rescate confirmó que no existen afectaciones reportadas hasta el momento, manteniendo el área bajo observación constante.

Llamado a la prevención para residentes y turistas

Los Bomberos de Bugaba emitieron una advertencia directa a la población local y a los visitantes que disfrutan de la zona: evitar bajo cualquier circunstancia el cruce de ríos o quebradas que presenten niveles elevados o turbiedad.

La dinámica de los afluentes en Cerro Punta puede cambiar de forma repentina, por lo que se recomienda mantenerse informados a través de las cuentas oficiales y reportar cualquier emergencia de inmediato a las líneas de auxilio.

