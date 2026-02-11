MOP invertirá 19 millones de balboas en 50 zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

En un informe presentado por el Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) ante el Consejo de Gabinete, se destacó la construcción de 50 zarzos correspondientes a la fase 2 del programa. Esta iniciativa garantizará el paso seguro a más de 11,700 estudiantes que asisten a centros educativos en tres zonas comarcales.

La segunda etapa contempla la construcción de puentes colgantes en las regiones de Kodri, Ñokribo y Nedrini, dentro de la comarca Ngäbe Buglé. El objetivo es garantizar que los residentes, principalmente estudiantes, puedan cruzar sin riesgos ríos o quebradas que, debido a las inclemencias del tiempo, registran crecientes que en el pasado reciente han cobrado la vida de jóvenes y adultos.

El ministro del MOP, José Luis Andrade, detalló la distribución de las obras: cuatro pasos serán construidos en los distritos de Ñurum y Müna; 34 en Kankintú, Jirondai y Santa Catalina; mientras que 12 en los distritos de Mironó, Besikó y Nole Duima. Estas estructuras se suman a las de la fase 1, completando así 100 zarzos para estas comunidades.

La segunda fase del programa proyecta la generación de 500 empleos directos este año, brindando respuesta a comunidades vulnerables donde se ubican unos 45 centros educativos.

Esta etapa contará con una inversión superior a 19 millones de balboas. Las estructuras tendrán una longitud de entre 45 y 160 metros, dependiendo del cauce de los ríos y quebradas. Un ejemplo destacado es el zarzo sobre el río Guairiviara, que alcanzará los 145 metros de longitud.