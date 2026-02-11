Panamá Nacionales -  11 de febrero de 2026 - 15:59

MOP invertirá 19 millones de balboas en 50 zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

La segunda fase del programa del MOP proyecta la generación de 500 empleos directos este año en la comarca Ngäbe Buglé.

Ministro del MOP

Ministro del MOP, José Luis Andrade.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

En un informe presentado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante el Consejo de Gabinete, se destacó la construcción de 50 zarzos correspondientes a la fase 2 del programa. Esta iniciativa garantizará el paso seguro a más de 11,700 estudiantes que asisten a centros educativos en tres zonas comarcales.

La segunda etapa contempla la construcción de puentes colgantes en las regiones de Kodri, Ñokribo y Nedrini, dentro de la comarca Ngäbe Buglé. El objetivo es garantizar que los residentes, principalmente estudiantes, puedan cruzar sin riesgos ríos o quebradas que, debido a las inclemencias del tiempo, registran crecientes que en el pasado reciente han cobrado la vida de jóvenes y adultos.

El ministro del MOP, José Luis Andrade, detalló la distribución de las obras: cuatro pasos serán construidos en los distritos de Ñurum y Müna; 34 en Kankintú, Jirondai y Santa Catalina; mientras que 12 en los distritos de Mironó, Besikó y Nole Duima. Estas estructuras se suman a las de la fase 1, completando así 100 zarzos para estas comunidades.

La segunda fase del programa proyecta la generación de 500 empleos directos este año, brindando respuesta a comunidades vulnerables donde se ubican unos 45 centros educativos.

Esta etapa contará con una inversión superior a 19 millones de balboas. Las estructuras tendrán una longitud de entre 45 y 160 metros, dependiendo del cauce de los ríos y quebradas. Un ejemplo destacado es el zarzo sobre el río Guairiviara, que alcanzará los 145 metros de longitud.

En esta nota:
Seguir leyendo

MOP desaloja vendedores de alimentos cerca del Instituto Oncológico Nacional

Vía España cambiará radicalmente: MOP anuncia carriles exclusivos y rescate de servidumbre

"El SUNTRACS no existe": Ministro del MOP Andrade explica detención de obras en el Cuarto Puente

Recomendadas

Más Noticias