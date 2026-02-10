"El SUNTRACS no existe": Ministro del MOP Andrade explica detención de obras en el Cuarto Puente

En una contundente declaración, el ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, afirmó que el SUNTRACS carece de existencia legal vigente al no haber firmado con CAPAC. Según el funcionario, esta situación generó la reciente parálisis del Cuarto Puente.

Conflicto por cuotas y legitimidad sindical

El titular del MOP explicó que el conflicto actual radica en un cambio en las finanzas de los trabajadores. Anteriormente, se retenía el 2% del salario para el SUNTRACS; sin embargo, al haber vencido su convención colectiva el pasado 31 de diciembre, la retención ha bajado al 1%, fondos que ahora se destinan a un nuevo sindicato.

"El trabajador va a recibir más dinero cuando se le disminuye la cuota al cincuenta por ciento", señaló Andrade, sugiriendo que la pérdida de estos ingresos es el motor de las protestas.

"El @SuntracsPanama no existe. No tiene convención, su representante legal está fuera del país, no firmó con la @CapacPanama", señaló el ministro del @MOPPma, José Luis Andrade, al explicar que algunos líderes insisten en amenazar a los demás trabajadores, y por ello ayer se… pic.twitter.com/byZqnT02z1 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 10, 2026

Denuncias de coacción en el Cuarto Puente

Respecto a la paralización de las obras en el Cuarto Puente sobre el Canal, el ministro denunció que un pequeño grupo de "líderes radicales" atemoriza a la masa trabajadora para forzar los paros. A pesar de estas acciones,el ministro Andrade confirmó que la situación ha comenzado a normalizarse: "Las informaciones que tengo es que los trabajadores están regresando a trabajar".

Según el ministro, la falta de un representante legal en el país y la ausencia de un acuerdo con la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) dejan al gremio en un vacío jurídico.