Azuero Nacionales -  11 de febrero de 2026 - 17:50

¡Atención! MINSA recomienda no consumir agua del grifo en Azuero durante carnavales

El MINSA añadió que mantendrá tanques de abastecimiento en diversos puntos de estos distritos para atender la alta demanda en Azuero.

MINSA recomienda no consumir agua del grifo en Azuero.

MINSA recomienda no consumir agua del grifo en Azuero.

@IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) recomendó no consumir agua de los grifos en la región de Azuero durante los carnavales, debido a que no se puede garantizar que sea apta para el consumo humano mientras se obtienen los resultados de un laboratorio externo sobre las pruebas realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Las muestras fueron tomadas en las plantas potabilizadoras Roberto Reyna, en Chitré, y Rufina Alfaro, en Los Santos, así como en la red hídrica de los distritos de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas.

La entidad añadió que mantendrá tanques de abastecimiento en diversos puntos de estos distritos para atender la alta demanda y asegurar el suministro de agua potable durante las festividades del carnaval.

“Mientras se espera la validación de los resultados, el Minsa recomienda a los residentes y a los visitantes de estas zonas durante las festividades del carnaval abstenerse de consumir el agua de los grifos, o en su defecto, hervirla antes de su consumo. El agua tratada en estas plantas podrá ser utilizada para el aseo personal y los quehaceres domésticos”, remarca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021707535053730104&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Minsa declara Alerta Azul por Carnavales y advierte no consumir agua del grifo en Azuero

Minsa espera resultados para confirmar calidad del agua en Los Santos

Urgencias del MINSA-CAPSI de Tortí operan de forma limitada por falta de energía eléctrica

Recomendadas

Más Noticias