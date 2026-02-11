¡Atención! MINSA recomienda no consumir agua del grifo en Azuero durante carnavales

El Ministerio de Salud ( MINSA ) recomendó no consumir agua de los grifos en la región de Azuero durante los carnavales, debido a que no se puede garantizar que sea apta para el consumo humano mientras se obtienen los resultados de un laboratorio externo sobre las pruebas realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Las muestras fueron tomadas en las plantas potabilizadoras Roberto Reyna, en Chitré, y Rufina Alfaro, en Los Santos, así como en la red hídrica de los distritos de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas.

La entidad añadió que mantendrá tanques de abastecimiento en diversos puntos de estos distritos para atender la alta demanda y asegurar el suministro de agua potable durante las festividades del carnaval.

“Mientras se espera la validación de los resultados, el Minsa recomienda a los residentes y a los visitantes de estas zonas durante las festividades del carnaval abstenerse de consumir el agua de los grifos, o en su defecto, hervirla antes de su consumo. El agua tratada en estas plantas podrá ser utilizada para el aseo personal y los quehaceres domésticos”, remarca.