Saneamiento de Panamá iniciará instalación de tuberías en Casco Viejo y Vista Alegre

El Programa Saneamiento de Panamá instalará tuberías sanitarias en Casco Viejo y Loma Bonita en Arraiján desde el 12 de febrero.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Programa Saneamiento de Panamá informó que a partir de este jueves 12 de febrero iniciarán los trabajos de instalación de tuberías sanitarias de 6 pulgadas en sectores de Casco Viejo y Loma Bonita, en el corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

La entidad indicó que estas labores forman parte de los proyectos que buscan mejorar el sistema de alcantarillado sanitario y contribuir a la protección del ambiente y la salud pública.

Trabajos del Programa Saneamiento de Panamá iniciarán instalación de tuberías

De acuerdo con el Programa Saneamiento de Panamá, las intervenciones se desarrollarán en:

  • Casco Viejo
  • Loma Bonita, corregimiento de Vista Alegre

Los trabajos contemplan la instalación de tuberías sanitarias de seis pulgadas, que permitirán mejorar la recolección y conducción de aguas residuales en estas comunidades.

Buscan mejorar el sistema sanitario y la calidad de vida

Las autoridades explicaron que estas obras tienen como objetivo fortalecer la infraestructura sanitaria, reducir riesgos de contaminación y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Asimismo, recordaron que este tipo de proyectos contribuye a disminuir la descarga de aguas residuales sin tratamiento, favoreciendo la conservación de ríos, quebradas y zonas costeras.

Piden comprensión a la comunidad

El Programa Saneamiento de Panamá solicitó a los residentes y conductores tomar las precauciones necesarias durante el desarrollo de las labores, ya que podrían registrarse afectaciones temporales en la circulación vehicular o peatonal.

La entidad reiteró que los trabajos forman parte del compromiso de modernizar el sistema sanitario en distintos sectores del país.

