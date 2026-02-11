Nuevo edificio del ION en Ciudad de la Salud fortalece atención del cáncer en Panamá

El nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION) , ubicado en la Ciudad de la Salud, representa un paso trascendental en la modernización y fortalecimiento de la atención del cáncer en Panamá, al ampliar significativamente la capacidad instalada, mejorar la comodidad de los pacientes y optimizar las condiciones de trabajo del personal de salud.

El director general del ION, Dr. Julio Santamaría, destacó que la nueva torre, de nueve pisos y situada frente al Hospital de Cancerología, permitirá prácticamente duplicar la capacidad de consulta externa, pasando de 50 consultorios actuales a 92 consultorios modernos y funcionales.

Entre los principales beneficios del nuevo ION se destacan

image

• Mayor capacidad de atención, lo que reducirá los tiempos de espera y permitirá brindar atención oportuna a un mayor número de pacientes.

• Espacios amplios y dignos, con salas de espera adecuadas que evitarán la congestión que actualmente se registra en pasillos y áreas comunes.

• Sala de quimioterapia con 80 sillones, incrementando la cobertura diaria de tratamientos.

• Farmacia ampliada y equipada, con suficiente capacidad de refrigeración para garantizar la correcta conservación de medicamentos oncológicos.

• Servicios diagnósticos integrados, que facilitarán una atención más ágil y coordinada.

• Torre de estacionamientos, que brindará mayor comodidad y accesibilidad tanto a pacientes como al personal de salud.

"El cáncer es una enfermedad en aumento y la sede actual en Ancón se quedó pequeña. Este nuevo edificio nos permitirá ofrecer una atención más humana, organizada y eficiente", señaló el Dr. Santamaría.

La nueva infraestructura no solo mejorará la experiencia del paciente, sino que también fortalecerá la red pública oncológica, permitiendo una mejor distribución de los servicios entre la nueva sede y la instalación actual, donde permanecerán áreas de hospitalización, quirófanos y algunas consultas externas.

Expansión de la red oncológica nacional

El fortalecimiento del ION forma parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social para descentralizar la atención oncológica y acercar los servicios a las regiones.

En ese sentido, el Dr. Santamaría destacó la atención oncológica que ya se brinda en el Hospital Anita Moreno, en la provincia de Los Santos, así como la construcción del búnker que albergará el acelerador lineal en el nuevo Hospital José Félix Espinosa Barroso, en Bugaba, lo que reforzará la cobertura en Chiriquí y Bocas del Toro, complementando los servicios del Hospital Rafael Hernández.