Resultados Concurso General de Becas 2026 IFARHU: cómo saber si fue seleccionado

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que próximamente dará a conocer los resultados del Concurso General de Becas 2026 , proceso en el que participaron más de 150 mil estudiantes a nivel nacional.

El director de la entidad, Carlos Godoy, indicó que actualmente el IFARHU evalúa la realización de pagos correspondientes a programas vigentes, con el objetivo de aumentar la cantidad de beneficiarios dentro del concurso.

Más de 151 mil estudiantes participaron según el IFARHU

Según datos oficiales, el Concurso General de Becas 2026 cerró con 151,036 estudiantes inscritos, consolidándose como una de las convocatorias con mayor participación en los últimos años.

El desglose de postulaciones refleja que:

Nivel Primario: 76,705 estudiantes inscritos

¿Cómo saber si fue seleccionado en el Concurso General de Becas?

El IFARHU explicó que los estudiantes deberán seguir estas recomendaciones para conocer los resultados:

Mantener la contraseña asignada durante la inscripción.

Estar atentos a los canales oficiales del IFARHU.

Verificar las fechas de publicación de resultados.

Revisar el portal web institucional cuando se habilite la consulta.

La institución reiteró que toda la información oficial será divulgada exclusivamente a través de sus plataformas digitales y medios oficiales.

Evaluación busca ampliar beneficiarios

El director del IFARHU señaló que la entidad analiza mecanismos financieros para permitir que un mayor número de estudiantes pueda acceder al beneficio educativo. El programa busca apoyar a estudiantes con buen rendimiento académico y contribuir a la continuidad de su formación.

Las autoridades recordaron a los estudiantes y acudientes que deben evitar compartir datos personales en sitios no oficiales y mantenerse informados únicamente por los canales institucionales.