¿Cuándo anuncian los resultados del Concurso General de Becas 2026? Director del IFARHU explica

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, advirtió que la entidad evalúa realizar pagos de programas vigentes con el objetivo de incrementar el número de beneficiarios del Concurso General de Becas 2026 .

Godoy explicó a un medio local que el IFARHU se encuentra en un proceso de revisión y renovación de estudios para los beneficiarios del concurso, alineando la oferta de becas con las necesidades actuales del mercado laboral panameño.

Prioridad a carreras técnicas

Según el director, el país está demandando cada vez más carreras técnicas, por lo que el IFARHU analiza mecanismos para reducir el otorgamiento de becas en carreras tradicionales y enfocar los recursos en áreas con mayor empleabilidad.

Indicó que este análisis se encuentra en fase de evaluación y que los resultados se esperan en aproximadamente un mes, es decir, durante marzo.

Godoy también reconoció que existen pagos de becas pendientes, los cuales se estarán desembolsando una vez los contratos sean refrendados.

Añadió que el IFARHU trabaja en adecuaciones al presupuesto 2026, con el fin de cumplir con los compromisos pendientes y garantizar la continuidad de los programas de becas y asistencias económicas.

Fechas clave

El director recordó que el viernes 6 de febrero culmina el registro para el Concurso General de Becas dirigido a personas con discapacidad y en condiciones de vulnerabilidad, por lo que exhortó a los interesados a completar el proceso dentro del plazo establecido.