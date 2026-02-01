Pagos del PASE-U esta semana: lugares y requisitos para cobrar el beneficio, según el IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que durante esta semana continúan los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) en distintas regiones del país, como parte de su compromiso de garantizar el acceso oportuno a este beneficio para los estudiantes y sus familias.

Los desembolsos se realizan de forma presencial, siguiendo el calendario oficial establecido por la institución y en puntos de pago previamente habilitados.

Puntos de pago del PASE-U habilitados esta semana

De acuerdo con la información oficial del IFARHU, los pagos se estarán efectuando en los siguientes lugares:

Provincia de Colón: Corregimiento de Barrio Sur

Provincia de Veraguas: Distritos de Soná y Santiago

Comarca Guna Yala: Corregimientos de Tubualá, Ailigandí y Nargana

Horario de atención

El IFARHU precisó que el horario de atención en los puntos de pago será de:

7:00 a.m. a 2:00 p.m.

La entidad recomendó a los acudientes y beneficiarios asistir con anticipación y portar toda la documentación requerida, a fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos.

Requisitos para cobrar el PASE-U

Para hacer efectivo el cobro, los estudiantes deberán presentar:

Cédula del estudiante

Cédula del representante legal

Boletín final con sello fresco

Si el estudiante o acudiente no puede asistir personalmente:

Se deberá presentar:

Carta de autorización

Copia de la cédula del estudiante

Copia de la cédula del acudiente

Copia de la cédula de la persona autorizada

Recomendación del IFARHU

El IFARHU reiteró que los pagos se realizan de manera progresiva por región, por lo que exhorta a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la institución y evitar acudir a puntos no habilitados.