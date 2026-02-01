Pagos del PASE-U esta semana: lugares y requisitos para cobrar el beneficio, según el IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que durante esta semana continúan los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en distintas regiones del país, como parte de su compromiso de garantizar el acceso oportuno a este beneficio para los estudiantes y sus familias.
Puntos de pago del PASE-U habilitados esta semana
De acuerdo con la información oficial del IFARHU, los pagos se estarán efectuando en los siguientes lugares:
-
Provincia de Colón:
Corregimiento de Barrio Sur
-
Provincia de Veraguas:
Distritos de Soná y Santiago
-
Comarca Guna Yala:
Corregimientos de Tubualá, Ailigandí y Nargana
Horario de atención
El IFARHU precisó que el horario de atención en los puntos de pago será de:
- 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
La entidad recomendó a los acudientes y beneficiarios asistir con anticipación y portar toda la documentación requerida, a fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos.
Requisitos para cobrar el PASE-U
Para hacer efectivo el cobro, los estudiantes deberán presentar:
- Cédula del estudiante
- Cédula del representante legal
- Boletín final con sello fresco
Si el estudiante o acudiente no puede asistir personalmente:
Se deberá presentar:
- Carta de autorización
- Copia de la cédula del estudiante
- Copia de la cédula del acudiente
- Copia de la cédula de la persona autorizada
Recomendación del IFARHU
El IFARHU reiteró que los pagos se realizan de manera progresiva por región, por lo que exhorta a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la institución y evitar acudir a puntos no habilitados.