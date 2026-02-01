Panamá Nacionales -  1 de febrero de 2026 - 09:28

Pagos del PASE-U esta semana: lugares y requisitos para cobrar el beneficio, según el IFARHU

El IFARHU continúa esta semana con los pagos del PASE-U en Colón, Veraguas y Guna Yala. Conoce los puntos de pago, horarios y requisitos.

PAagos del PASE-U

PAagos del PASE-U

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que durante esta semana continúan los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en distintas regiones del país, como parte de su compromiso de garantizar el acceso oportuno a este beneficio para los estudiantes y sus familias.

Los desembolsos se realizan de forma presencial, siguiendo el calendario oficial establecido por la institución y en puntos de pago previamente habilitados.

Contenido relacionado: Tercer pago de PASE-U: IFARHU seguirá con la entrega de cheques el lunes 2 de febrero

Puntos de pago del PASE-U habilitados esta semana

De acuerdo con la información oficial del IFARHU, los pagos se estarán efectuando en los siguientes lugares:

  • Provincia de Colón:

    Corregimiento de Barrio Sur

  • Provincia de Veraguas:

    Distritos de Soná y Santiago

  • Comarca Guna Yala:

    Corregimientos de Tubualá, Ailigandí y Nargana

Horario de atención

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "IFARHU culmina la primera semana del tercer pago del PASE-U El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) desarrolló durante la semana los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en distintas regiones del país, como parte de su compromiso de garantizar el acceso oportuno a este beneficio para los estudiantes y sus familias."
View this post on Instagram

El IFARHU precisó que el horario de atención en los puntos de pago será de:

  • 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

La entidad recomendó a los acudientes y beneficiarios asistir con anticipación y portar toda la documentación requerida, a fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos.

Requisitos para cobrar el PASE-U

Para hacer efectivo el cobro, los estudiantes deberán presentar:

  • Cédula del estudiante
  • Cédula del representante legal
  • Boletín final con sello fresco

Si el estudiante o acudiente no puede asistir personalmente:

Se deberá presentar:

  • Carta de autorización
  • Copia de la cédula del estudiante
  • Copia de la cédula del acudiente
  • Copia de la cédula de la persona autorizada

Recomendación del IFARHU

El IFARHU reiteró que los pagos se realizan de manera progresiva por región, por lo que exhorta a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la institución y evitar acudir a puntos no habilitados.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pendientes: IFARHU continúa pagos del PASE-U en varias regiones del país

Cheques vencidos del PASE-U: IFARHU propone eliminar pagos en papel

Tercer pago del PASE-U: IFARHU recuerda un requisito clave si hubo cambio de escuela

Recomendadas

Más Noticias