Tercer pago de PASE-U: IFARHU seguirá con la entrega de cheques el lunes 2 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que este lunes de 2026 se estarán realizando pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) en distintas regiones del país, como parte del calendario de desembolsos dirigido a estudiantes beneficiarios.

Puntos de pago habilitados

De acuerdo con la información oficial, los pagos se efectuarán en los siguientes lugares:

Provincia de Colón : Corregimiento de Barrio Sur.

: Corregimiento de Barrio Sur. Provincia de Veraguas : Distrito de Soná y Santiago.

: Distrito de Soná y Santiago. Comarca Guna Yala: Corregimientos de Tubualá, Ailigandí y Nargana.

Horario establecido

El IFARHU precisó que el horario de atención será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que recomienda a los acudientes y beneficiarios asistir con anticipación y portar la documentación requerida para agilizar el proceso.

La entidad reiteró el llamado a mantener el orden durante la jornada y recordó que estos pagos forman parte del apoyo estatal destinado a fortalecer la permanencia escolar y aliviar la carga económica de las familias panameñas.