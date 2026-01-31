Panamá Nacionales -  31 de enero de 2026 - 09:55

Tercer pago de PASE-U: IFARHU seguirá con la entrega de cheques el lunes 2 de febrero

El IFARHU detalló los puntos y horarios habilitados para la entrega del beneficio educativo del PASE-U.

IFARHU continua con pagos de PASE-U.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que este lunes de 2026 se estarán realizando pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en distintas regiones del país, como parte del calendario de desembolsos dirigido a estudiantes beneficiarios.

IFARHU 2
Diferentes puntos del pa&iacute;s recibir&aacute;n el pago de PASE-U.

Puntos de pago habilitados

De acuerdo con la información oficial, los pagos se efectuarán en los siguientes lugares:

  • Provincia de Colón: Corregimiento de Barrio Sur.
  • Provincia de Veraguas: Distrito de Soná y Santiago.
  • Comarca Guna Yala: Corregimientos de Tubualá, Ailigandí y Nargana.

Horario establecido

El IFARHU precisó que el horario de atención será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que recomienda a los acudientes y beneficiarios asistir con anticipación y portar la documentación requerida para agilizar el proceso.

La entidad reiteró el llamado a mantener el orden durante la jornada y recordó que estos pagos forman parte del apoyo estatal destinado a fortalecer la permanencia escolar y aliviar la carga económica de las familias panameñas.

