Bajan homicidios y robos, pero aumenta la violencia doméstica en Panamá

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, afirmó este viernes que los homicidios y robos han registrado una disminución en las últimas semanas, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Bajan homicidios y robos, pero aumenta la violencia doméstica

No obstante, el jefe policial advirtió que actualmente el delito que más preocupa a las autoridades es la violencia doméstica, debido a que mantiene una tendencia al alza.

“El delito de mayor importancia para nosotros en este momento es la violencia doméstica. Ha ido en aumento, lamentablemente es el índice que más tenemos elevado en este momento”, señaló Fernández.

El director de la @policiadepanama, Jaime Fernández, afirmó este viernes que los homicidios y robos en las últimas semanas han disminuido, con respecto al año pasado: " el delito de mayor importancia para nosotros en este momento que tenemos es la violencia doméstica, la… pic.twitter.com/ECWmY279If — Telemetro Reporta (@TReporta) January 30, 2026

El director explicó que este tipo de delito se genera dentro del entorno familiar, lo que limita la acción preventiva directa de la Policía, pero destacó que la denuncia oportuna es clave para poder intervenir.

"La violencia doméstica se genera dentro de la casa. Nosotros no podemos estar dentro de la casa; sin embargo, al tener una denuncia de violencia que se pueda dar entre parejas, por ejemplo, nosotros podemos actuar", enfatizó.

Llamado a denunciar

Fernández hizo un llamado a la comunidad en general a presentar las denuncias correspondientes, reiterando que la información proporcionada por las víctimas o testigos es fundamental para activar los mecanismos de protección y respuesta policial.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de seguir reforzando los operativos de seguridad, al tiempo que subrayó la importancia del apoyo ciudadano para enfrentar los delitos que ocurren en el ámbito doméstico.