Director de la Policía se refiere a incidencia de casos de homicidios y robos

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió este viernes a la incidencia de casos de homicidio y robos, afirmando que en las últimas semanas han disminuido, con respecto al año pasado: “ el delito de mayor importancia para nosotros en este momento que tenemos es la violencia doméstica, la violencia doméstica ha ido en aumento, lamentablemente es el índice que más tenemos elevado en este momento, por lo cual exhortamos a la comunidad en general a presentar las denuncias que tengan que presentar. Violencia doméstica se genera dentro de la casa, nosotros no podemos estar dentro de la casa, sin embargo, al tener denuncia de violencia que se pueda dar entre parejas por ejemplo, nosotros podemos actuar”.