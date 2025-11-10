Panamá Nacionales -

Director de la Policía indica que mantienen operativos en Pacora y Don Bosco

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reaccionó este lunes a la aprehensión de dos de los sospechosos por el homicidio del joven de 25 años, Esteban De León y señaló que se mantienen operativos en sectores como Pacora y Don Bosco. Agregó que sobre el tema de la seguridad a nivel nacional están reforzando el pie de fuerza en todas las áreas.