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Director de la Policía dice que hay evidencia de que homicidio en Llano Bonito "fue algo de sicariato"

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió a la investigación por el homicidio registrado la tarde de este miércoles en Llano Bonito, detallando que “evidentemente por lo que tenemos ya de evidencia fue algo de sicariato, fue algo muy puntual, esta persona ya existen evidencias que hemos recopilado de cámaras, a través de la Dirección de Inteligencia Policial, la cual nos da pie de los vehículos incluso que han participado en el hecho. Estamos recabando en sitio toda la información y así mismo junto al Ministerio Público buscando todas las evidencias”.