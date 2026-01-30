Tercer pago del PASE-U: IFARHU recuerda un requisito clave si hubo cambio de escuela

De cara al tercer pago del PASE-U , el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los acudientes un dato fundamental que podría impedir la entrega del cheque, especialmente en los casos donde el estudiante haya cambiado de escuela para el año lectivo 2025.

PASE-U: IFARHU advierte requisito clave para recibir el tercer pago

La entidad explicó que los acudientes deben verificar que el plantel educativo de origen haya registrado correctamente la transferencia por cambio de escuela, y que, además, el nuevo centro educativo haya validado el ingreso del estudiante.

IFARHU advirtió que ambas validaciones son obligatorias, ya que, de no cumplirse, el estudiante no aparecerá en la base de datos del Ministerio de Educación (MEDUCA), lo que impedirá que el sistema refleje su nombre para la emisión del cheque del PASE-U.

TERCER PAGO DEL PASE-U 2025 @IFARHU

Por ello, exhortó a los padres, madres y tutores a confirmar esta información directamente en los centros educativos, antes de acudir a las jornadas de pago.

Causas para la suspensión del beneficio PASE-U

IFARHU recordó que el apoyo económico puede ser suspendido si el estudiante o acudiente incurre en alguna de las siguientes situaciones:

Incumplimiento de la asistencia mínima establecida para primaria, premedia y media, según la normativa vigente.

Expulsión del estudiante del centro educativo.

Uso inadecuado de la asignación otorgada por el programa.

Presentación o uso de documentos falsificados o adulterados para optar por el beneficio.

Inasistencia del acudiente o tutor legal a las reuniones de seguimiento académico y de conducta, según el calendario escolar.

Incurrir en infracciones a la ley penal, confirmadas mediante sentencia en firme.

Traslado a un centro educativo particular que no cumpla con los requisitos legales.

Renuncia expresa del acudiente o tutor legal al beneficio.

El IFARHU reiteró la importancia de mantener actualizada la información académica del estudiante para evitar contratiempos durante el proceso de pago.