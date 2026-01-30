Ministerio Público solicita apoyo ciudadano para ubicar a hombre desaparecido en Pacora

El Ministerio Público solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Edgardo Javier Cerrud Barrios, de 48 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado 23 de enero en el distrito de Pacora.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (PGN), Cerrud Barrios es de tez trigueña, mide 1.77 metros de estatura, tiene cabello negro, ojos oscuros y nariz ancha. Además, presenta cicatriz y tatuajes, los cuales podrían facilitar su identificación.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que tenga información que ayude a ubicarlo a comunicarse de inmediato con el Ministerio Público o con la Policía Nacional, a fin de contribuir con las labores de búsqueda.

El Ministerio Público reiteró que toda información será manejada de manera confidencial y agradeció el apoyo de la ciudadanía para esclarecer este caso.