Panama Ports: procurador de la Nación asegura que aún no ha sido notificado del fallo

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, se pronunció tras conocerse el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company , aclarando que hasta el momento no ha recibido notificación formal de dicha decisión judicial.

Panama Ports Company Panama Ports Company. PPC

Procurador: conocimiento por comunicado oficial

Durante la presentación de su informe a la Nación, Gómez indicó que tuvo conocimiento del fallo únicamente a través del comunicado emitido por la Corte Suprema, en el que se informa que el Pleno acogió de manera unánime el criterio emitido por la Procuraduría General de la Nación.

El procurador recordó que, tras la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República, su despacho fue notificado para conceptuar sobre el fondo del asunto, recomendando declarar la inconstitucionalidad del contrato, sus adendas y cláusulas de prórroga automática, al considerar que vulneraban varios artículos de la Constitución Política.

Trámite legal pendiente

Gómez explicó que, conforme al Código Judicial, debe ser notificado de forma personal del fallo para que este quede ejecutoriado, posteriormente sea publicado en la Gaceta Oficial y se comunique a la autoridad que emitió el acto declarado inconstitucional. Reiteró que este tipo de decisiones son finales, definitivas y de obligatorio cumplimiento.

En cuanto a las investigaciones relacionadas con este caso, el procurador informó que se mantienen en la Fiscalía Anticorrupción, dentro de la sección de causas de alta complejidad, tras recibir auditorías remitidas por la Contraloría General de la República.